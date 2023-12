Klovner i kamp inviterer til fest: – Skal kline til

Det er tilsynelatende glade dager for hiphop-gruppa, Klovner i kamp, fra Tåsen i Oslo.

Gruppen, bestående av Aslak Hartberg, Thomas Gullestad (Fingern) og Esben Selvig (Dansken), har i flere tiår utmerket seg innen norsk musikk.



Men de siste årene har det vært stille fra mennene bak Klovner i kamp.

2017 var året de sist kom med ny musikk, da slapp de låten «Hollywood».

Den siste tiden har gruppen delt små hint i på deres felles Instagram-konto.

Nå kan de avsløre comback. Til neste år feirer nemlig gruppen 30 år, og med det inviterer de til en stor folkefest i Oslo. Det bekrefter de til VG.

– Skal kline til

Arrangøren av All Things Live, Per Osmundsvaag, opplyser til avisen at konserten skal skje i Torshovdalen, og kan samle opptil 10.000 gjester.

– Det blir en storstilt fest for å feire Norges eldste boyband, sier han.

Også Klovner i kamp lover en storslått konsert.



– Siden vi liker å leke med ild, skal vi kline til med vår helt egen fakkelstafett. Vi tenner en flamme så langt nord vi kommer og frakter den gjennom landet, før ilden til slutt tennes under åpningsseremonien av folkefesten, sier «Fingern» i en pressemelding fra arrangøren, gjengitt av avisen.

DRIVE-IN: I 2020, under koronakrisen, holdt Hiphop-gruppa Klovner i Kamp Norges første Drive-in konsert i Lillestrøm. Her ssynger de for 200 biler. Foto: Heiko Junge

Holdt flere konserter

Den norske hiphop-gruppen er fra Tåsen i Oslo, og startet sin karriere i 1994. Først som en duo bestående av Aslak Hartberg (Allis) og Sveinung Eide (Dr.S). Senere fikk de også et nytt medlem, Espen Selvig (Dansken).

I flere år var gruppen samlet, men Eide valgte til slutt å forlate bandet rett før debutplata ble sluppet. Som erstatning ble Thomas Gullestad («Fingern») med i bandet i 2000

Bandet hadde sin avslutningskonsert på Rockefeller i september 2006.

Selv om de sa farvel den gang, har de i løpet av årene hatt en rekke konserter. De hadde blant annet en gjenforeningskonsert på Roskildefestivalen i 2009, og i 2013 arrangerte de en konsert som i utgangspunktet skulle være en engangsforestilling, men det ble satt opp ekstraforestilling helgen etter. I løpet av 2014 og 2015 holdt de også flere konserter.

I 2020 holdt de også en Drive-in-konsert foran 200 biler på en parkeringsplass i Lillestrøm.

God kveld Norge har forsøkt en kommentar fra Klovner i kamp, foreløpig uten hell.