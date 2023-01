Klaus Sonstad (53) har funnet lykken med artistkollega

Klaus Sonstad (53) har funnet kjærligheten med sanger Julie Dahle Aagård (44).

Det bekrefter paret til God kveld Norge fredag.

– Det stemmer at vi er blitt kjærester, og vi har det veldig fint sammen, sier de.

– Mer enn dette ønsker vi ikke å si, legger de til.

Sonstad delte et bilde på Instagram av de to sammen etter nyttårsfeiring i Trondheim.

Sonstad har lang fartstid fra TV, radio og scene.

Stod sammen på scenen

I 2021 hadde han et juleshow i Olavshallen i Trondheim med kollega gjennom mange år, Are Sende Osen (52), hvor gjesteartist var sangerinne Julie Dahle Aagård.

Etter det God kveld Norge kjenner til skal de ha vært kjærester siden i fjor høst.

Dahle Aagård er sangerinne med erfaring fra musikk-, TV- og teater-universet.

Sonstad og Dahle Aagård har begge barn fra tidligere forhold.

Slutt etter 20 år

Nylig ble det kjent at Are Sende Osen og Klaus Sonstad gir seg hos NRK.

– Jeg tror folk kjenner på at dette blir litt stort. Mange synes det er trist, men har også forståelse for at vi gir oss. Og så er det noen som synes det er på tide, sa Klaus Sonstad til Medier24 i desember.

Radioprogrammet «Are og Odin» ble første gang sendt på P3 i 2002, og har siden 2015 gått på P1.