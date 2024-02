Klare før MGP-finalen: – Vi har en mulig fordel

I kveld avgjøres det hvem som stikker av med førsteplassen i «Melodi Grand Prix», og får representere Norge i «Eurovision Song Contest».

Gjennom tre delfinaler, har 18 bidrag blitt til ni. Blant dem står Anne Fagermo (26) og Dag Erik Oksvold (46).

I flere uker lå duoen blant de nederste på bettinglistene. Mot alle odds gikk de med låten «Judge Tenderly of Me» rett til finalen.

NUMMER SYV: Under kveldens finale er Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold ut som nummer syv. Foto: Heiko Junge

Mentorhjertet banker fortsatt

At Fagermo og Oksvold skulle delta som et team var kanskje aldri planen, og for under ett år siden kjempet de mot hverandre på «The Voice».

«The Voice»-mentor Espen Lind (52) fikk æren av å få dem begge på sitt team. Nå forteller han til God kveld Norge at Fagermo og Oksvold er begge blant hans personlige favoritter fra de siste fem sesongene av sangkonkurransen.

– Jeg er veldig stolt over å ha vært mentor for dem. Begge er genuine artister.

I fjor sendte Norge Alessandra med låten «Queen of Kings», som fikk en solid femteplass i Eurovision-finalen. Også hun deltok i «The Voice» året før, og var i tillegg en del av Team Espen.

MENTOR: Gjennom fem sesonger av «The Voice», har Espen Lind vært mentor. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er veldig kult, så jeg krysser fingrene for Dag Erik og Anne i år.

Lind har også troen på at låten «Judge Tenderly of Me» kan gjøre det bra i Eurovision.

– Det er en tidløs låt som kommer til å funke akkurat like bra om man spiller den om ti eller tretti år fra nå, og sånn sett er den utypisk i MGP-sammenheng.



Selv om Linds mentorgjerning er over så må han innrømme at mentohjertet banker litt ekstra fort når duoen skal på scenen.

– Jeg er superfan av begge to – og det vet de.

Se Anne Fagermos «The Voice»-audition i klippet under

Har en mulig fordel

Som nevnt deltok Fagermo og Oksvold som konkurrenter i fjorårets sesong av «The Voice». Reisen frem til finalen i MGP beskriver de som en «veldig bratt og lærerik kurve».

– Vi har fått mange nye bekjentskaper, også er det gøy og se hvordan en stor TV-produksjon fungerer. Alt i alt har det vært fantastisk.

Å ha «The Voice»-erfaringen i ryggen ser de på som en opplevelse som kan hjelpe dem under kveldens finale.

– Vi håper at vi drar med oss en del av stemmene fra «The Voice» over i MGP. Vi har fått prøvd oss i flere sangkonkurranser det siste året. Det anser vi som en mulig fordel.



«Judge Tenderly of Me»-duoen setter pris på de varmene ordene fra «sjefen selv», og kan fortelle til God kveld Norge at de ikke lagde låten med MGP i tankene.

– Samtidig så føler vi at låten når bredt og, som Espen sier, varer lenge, og dermed kan passe fint inn i MGP-sammenheng.



Før kveldens finale føler Fagermo og Oksvold at de har Lind litt i ryggen når de nå skal kjempe om en førsteplass.

– Den mentorjobben han har gjort for oss, har kommet fra hjertet. Vi sendte låten til Espen før vi ga den ut, og fikk veldig positiv tilbakemelding, så han har vært med oss på deler av denne reisen også.



– Takk til Espen for å bringe oss sammen. Vi lover å ikke gjøre skam på hans mentorjobb i kveld.



Se Dag Erik Oksvolds «The Voice»-audition i klippet under

Satser høyt

Fagermo og Oksvold deltok i andre delfinale, og ifølge bettinglistene var det ingen MGP-finale i syne for duoen. Som nevnt trosset de bettinglistene, noe de selv synes er gøy.

– Det er sånn vi liker det.



Til God kveld Norge røper de at MGP-veteranene KEiiNO, som deltar med låten «Damdiggida», er kveldens største konkurrenter ifølge Fagermo og Oksvold.

I et veldig pop-tungt MGP-år skiller Fagermo og Oksvold seg ut i mengden. Nå satser de høyt og har lyst til å få til bragden en annen countryduo fikk til i Eurovision-finalen i 2014.

– Vi ønsker å gjøre som Common Linnets i 2014, havne på pallen i ESC med en rolig countrylåt.