Klar for revansje: – Føler at jeg har født et barn

2020 var året da Ulrikke Brandstorp skulle ta Europa med storm, og mange mente at låta «Attention» var god nok til å gå helt til topps i Eurovision Song Contest. Men en viss pandemi ville det annerledes, og i stedet for sang og dans i Rotterdam ble det avstand og restriksjoner hjemme i Oslo.

– Jeg kasta ting veggimellom, minnes Brandstorp når hun gjester sofaen til God kveld Norge.

– Å få representere Norge i Eurovision er den store drømmen til både meg og min manager. Så selvfølgelig ble vi skuffa, men det er derfor vi prøver på nytt.

SMIL: Ulrikke besøkte God kveld Norge før helgens delfinale. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Lot ikke frykten vinne

For på lørdag starter veien mot Liverpool, når Brandstorp deltar i Norges første delfinale. Denne gangen heter låta «Honestly», og særpingen er ærlig på at hun kjenner presset.

– Det tenkte jeg mye på før jeg bestemte meg for å bli med igjen. For hvordan vil det føles å stå der og ikke vinne? For det er absolutt ikke gitt at man vinner. Det er 20 andre fantastiske låter og artister, sier 27-åringen, som innså at hun ikke kunne la den frykten stoppe henne.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å bare gjøre så godt jeg kan, og synge så bra jeg kan, så får det gå som det går.

Norske ord i låta

Brandstorp forteller at det ikke var enkelt å gå i studio og lage en låt som kunne matche, eller overgå, «Attention» fra 2020.

– Vi brukte over et halvt år på å lage «Honestly».

– Blir du lei låta da, eller?

– Ikke lei, men siden man jobber så intenst så elsker man den en uke, for så å tenke at den er helt feil neste uke. Det blir sånn elsk-hat, men til slutt så landet vi et veldig bra sted. Nå som den er ute, så føler jeg at jeg har født et barn, ler Brandstorp.

VRI: Ulrikke Brandstorp og teamet har lagt inn en norsk vri i låta, som Europa allerede elsker. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

I låta har de valgt å tvinne inn norske ord med setningen «Til evig tid», og det er selvsagt ikke tilfeldig.

– Vi tenker jo at vi skal til Eurovision, og Europa elsker at man har noe som representerer landet sitt i låta. Vi har sett noen reaksjonsvideoer på det og de elsker det. De klikker når jeg synger «til evig tid», så det er veldig gøy at det ble tatt så godt i mot, sier hun.

Gifter seg i utlandet

Men pandemien i 2020 var ikke bare negativ for Brandstorp sin del, for hun traff nemlig drømmemannen som hun nå er forlovet med. Han merker nå at det er Melodi Grand Prix som får alt fokus på hjemmebane.

– Han begynte å føle seg litt dårlig i går, og da var det uaktuelt at han skulle sove hjemme, så han har jeg sendt til moren, ler Brandstorp, og legger til at samboeren tar det veldig fint og er stolt av henne.

Akkurat nå tar Brandstorp en kjole av gangen, og har fult fokus på et eventuelt Eurovison-eventyr før bryllupet skal planlegges.

– Jeg har blitt så opptatt av å kose meg med de tingene som skjer i livet, og ta en ting av gangen. Så bryllupet blir i 2024, forteller hun.

Sted har de også bestemt seg for.

– Det blir Barcelona. Drømmen min, og Oskar sin da, er at vi kan skape en sånn fest og opplevelse for gjestene våre, at det blir like mye for dem som for oss, sier Brandstorp.