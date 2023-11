Kjøpte luksusklokke: – Kan arves når dagen kommer

Stjernene skinte om kapp på den røde løperen, da årest ELLE Galla gikk av stabelen på Sommerro i Oslo tidligere denne måneden. På gjestelisten var det alt fra influensere og TV-profiler til artister fra både inn- og utland.

Kjendisene stilte i sine fineste antrekk for anledningen, klare for både gallamiddag og prisutdeling.

Alt fra eksklusive merker som Dior og Chanel, til hjemmelagde antrekk, ble brukt under arrangementet.

Eksklusiv klokke

Influenser-manager David Eriksen (56), kjent fra «Alle elsker David», var selvsagt også til stede på løperen, ikledd dress fra Oscar Jacobson, med kjæresten Louise Angelica Riise (33) på armen.

På den andre armen kunne han vise frem et luksuriøst urverk.

Han hadde på seg en klokke fra det eksklusive merket «Rolex» i modellen «Sky-Dweller Blue Dial Oyster».

ROLEX: David Eriksen hadde på seg en Rolex Sky-Dweller. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / God kveld Norge

Klokka utmerker seg med en 42 mm kasse i Oystersteel og hvitt gull, en knallblå urskive og et «klassisk» Oyster-armbånd.

Den er designet for «jetsettere», og har to tidssoner, en kalender og en månedsindikator med 12 åpninger rundt omkretsen av skiven, ifølge Robb Report Watch Collector.



Arvestykke

Summen ønsker Eriksen imidlertid ikke å røpe, men bekrefter at han har stått på venteliste en god stund før han fikk tak i den.

Den er heller ikke brukt av noen før ham.

Dette er David Eriksen David Eriksen er en norsk låtskriver, plateprodusent, manager og TV-profil. I 2005 var han dommer i det populære sangprogrammet «Idol», samme året Jorunn Stiansen vant. Han har produsert musikkablum og jobbet for flere kjente artister. I tillegg har skrevet flere låter som har blitt fremført på Melodi Grand Prix. I 2019 stiftet han managementselskapet Eccentric People. «Eccentric People er et management innen underholdning, musikk og idrett som representerer noen av landets største profiler; alt fra artister, idrettsutøvere, modeller og influencers», heter det på deres egne nettsider.

Per dags dato representerer selskapet 14 profiler, blant andre Tone Damli, Iselin Guttormsen, Amalie Olsen, Alexandra Joner og Fabian Stang. De siste årene har han vært aktuell med doku-serien «Alle elsker David» på TV 2, hvor seerne får et innblikk i livet til forretningsmannen. Eriksen har to barn med ekskona Brita Agnethe Johansen; Andrea (27) og Lucas (20). Andrea er også ansatt i Eccentric People. I dag er Eriksen sammen med influenseren Louise Angelica Riise (33).

– Jeg er veldig interessert i klokker og synes det er gøy. Den er på en måte «mannens juvel», og muligheten vi har til å pynte oss litt ekstra. Du vet, det er ikke så lett å få tak i de, så da må man stå på venteliste. Men, jeg har vært heldig, forteller Eriksen til God kveld Norge.



– Når du først får en klokke som du drømmer om, skal den vare for alltid. Jeg skal aldri selge den, tilføyer han.



56-åringen har to barn, Andrea Zeline og Lucas Zedine Eriksen. Han røper at klokken skal gå videre til neste generasjon.

– Mine barn kan arve den når den dagen kommer. For meg så blir det ikke mer bærekraftig enn det.

BARNA: David Eriksen røper at barna hans Lucas Zedine Eriksen og Andrea Zeline Eriksen en dag vil arve Rolex klokka hans. Her avbildet på et pressetreff til dokuserien «Alle elsker David». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Høy etterspørsel

Ifølge Rolex sine egne hjemmesider ligger klokka til Eriksen i dag på en nypris på 176.700 norske kroner.

Det bekrefter Knut Lervik i Lervik Ur AS, som er en offisiell Rolex-forhandler i Norge.

– Klokken koster nå i nyeste versjon 176.700 kroner, sier han til God kveld Norge.



NYPRIS: Rolex-klokka til Eriksen koster i dag nesten 180.000 kroner ny. Foto: Skjermbilde, Rolex.com

Dersom Eriksen skulle velge å selge klokka, kan han imidlertid prøve å selge den til en høyere pris enn hva han kjøpte den for.

Dette begrunner Lervik med at Rolex ikke produserer nok til å dekke den høye etterspørselen.



– Det er ikke slik at en Rolex er mer verdt brukt enn ny, det er ikke normalsituasjonen. Men det har vært slik i noen år nå, siden markedet har eksplodert, og antallet ur som produseres ikke står i forhold, sier han, og fortsetter:

– I et slikt marked opplever en at mange er villige til å betale mer for å få en brukt, når alternativet er å vente mange år for å få en ny.



– Hvor mye er den verdt om rundt 25 år?

– Hva den er verdt da er umulig å si. Det som kan sies er at Rolex-ur er historisk, og har holdt seg godt i pris, sier forhandleren.

Verdien styres av mange faktorer som popularitet, tilstand, sjeldenhet og verdenssituasjonen generelt.



Lange ventelister

I Eriksen sitt tilfelle valgte han som nevnt å stå på venteliste for klokka.

– Når det gjelder ventelister så har vel de fleste Rolex-forhandlere stengt for nye opptak, da listene er altfor lange, forklarer Lervik.



Eriksen vil ikke fortelle til God kveld Norge hvor lang ventetiden var, men Lervik forteller at det er vanlig å vente i rundt to til fem år.

– Hvor lenge en må vente varierer etter hvilken modell man ønsker, men om en sier to til fem år for de som er på listen, så stemmer vel det sånn noenlunde, sier han.



Populær klokke

Eriksen er ikke det eneste kjente navnet som rocker en «Sky-Dweller». Flere kjente navn har blitt avbildet med klokkemodellen på armen.

Blant andre den sveitsiske tennisproffen, Roger Federer.

TENNISPROFF: Her rocker tennisspilleren Roger Federer en Rolex «Sky-Dweller» på tribunen under årets Wimbeldon. Foto: Adam Davy / NTB

Den viste han frem blant annet i sommer, da han og kona Mirka Vavrinec satt i den kongelige boksen sammen med Kate Middelton under Wimbledon Championships.



Også den spanske golfspilleren Jon Rahm sverger til klokka, og hevder ifølge magasinet GQ at den har blitt hans lykkebringer.