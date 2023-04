Kjent TV-profil dømt til fengsel – kjørte bil med 2,62 i promille

En kjent TV-profil ble i forrige uke dømt til fengsel i Oslo tingrett for kjøring i påvirket tilstand.

Grunnlaget for siktelsen er at vedkommende tirsdag 3. januar 2023 førte en personbil i et tettbebygd strøk i Oslo, til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Vitner observerte bilen «svingende fra side til side» midt på lyse dagen, og av vitnebeskrivelsen går det frem at «personen helt tydelig ikke var i stand til å kjøre bil».

Blodprøve tatt klokken 14.40 samme dag viste en alkoholkonsentrasjon på 2,62 promille.

75.000 kroner i bot

Tirsdag forrige uke avga kvinnen en uforbeholden tilståelse under et rettsmøte i Oslo tingrett, og ble derav dømt til ubetinget fengsel i 21 dager.

Hun ble også ilagt en bot på 75.000 kroner, i tillegg til at hun mister retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i to år og tre måneder.

For å få tilbake sertifikatet må hun avlegge en full, ny førerprøve.

God kveld Norge har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, Harald Fjeldstad.

– Vi vurderer å anke straffen. Vi har frist til etter påske, så vi kommer til å bruke påsken til å tenke litt, sier Fjeldstad.

Av dommen går det frem at den beskrevne kjøremåten, samt at kjøringen fant sted på dagtid og på et sentralt sted, medførte etter rettens mening «et ikke ubetydelig skadepotensiale».

Den domfelte har hatt flere store roller både foran og bak kamera.

– Alvorlig

Arbeidsgiveren opplyser til God kveld Norge at de nettopp har fått vite om dommen og kommer til å følge opp dette med vedkommende.

– Promillekjøring er alvorlig. Det medfører fare for en selv og andre, og er selvfølgelig noe vi tar avstand fra.

God kveld Norge har valgt å anonymisere kvinnens arbeidsgiver for å ikke identifisere domfelte.

Arbeidsgiveren sier at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil ha for arbeidsforholdet, men poengterer at man ikke mister jobben på grunn av en slik dom.

– Dette er jo en ubetinget dom, så her er det jo blant annet en soning som kan påvirke arbeidsoppgaver framover, sier hun og legger til at det er viktig for arbeidsgiveren å ivareta deres medarbeider i denne situasjonen.