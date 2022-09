– Det å kunne gjøre speideren med en twist, er veldig gøy. Dette konseptet ligger mitt hjerte såpass nært, med tanke på speideromstendighetene, som jeg er veldig glad i.

Det sier Steinar Sagen (47), som er programleder i det nye programmet, «Alltid Beredt».

Her inviterer den tidligere speiderspiren, seks kjendiser ut i naturen for å leve som speidere.

Programmet hadde premiere 25. september på TVNorge og Discovery+.

Satser

Sagen ledet tidligere underholdningsprogrammet, «Gjett hvem!», på samme kanal. VG kastet terningkast 3 på dette programmet.

– «Gjett hvem» var litt mer stillesittende og dette her er mye mer action-drevet. Jeg føler absolutt at det er en satsning, sier han til God kveld Norge.

Videre forteller han at programmet baserer seg på et britisk konsept, men at det er gjort store endringer.

– Vi har gjort ganske mye om på konseptet. Det føles egentlig ut som vi har laget det fra bunn av og at det ikke er likt det britiske.

– Håper de blir fornøyde

Sagen, som selv har vært i speideren, forteller at han kjenner på presset rundt å skulle gjøre Norges speiderforbund fornøyd.

– Det føltes viktig for oss at hele programmet var forankret i den ekte speideren. Vi har derfor vært i nær kontakt med Norges speiderforbund, slik at det føles ut som at vi gjør dette sammen.

Sagen forteller at forbundet har vært tilstede på settet.

– Da fikk jeg inntrykket av at «Nå Steinar, nå skal du redde speideren. Du skal sørge for at speideren får et oppsving. Der du er deres Messias». Det er et veldig stort ansvar å ha på sine skuldre, sier han.

Komikeren legger ikke skjul på at han kjenner på ærefrykt rundt rollen i programmet.

– Jeg kjenner veldig på ærefrykt og håper at de blir fornøyde. Jeg vil at speideren skal synes dette er moro å se. Jeg er redd for at de ikke skal like det og at de skal tenke «Hva er det de driver med? Er dette en slags håning av speideren?».

– En ekte krangel

I løpet av programmet havner Sagen og Henrik Fladseth (33) i en klinsj.

– Det er en ekte krangel der, men med hjerte. Vi skjønner jo begge hva vi driver med foran kamera. Fladseth blåser seg opp og blir fort irritert og sint. Han kunne ikke få all makt i troppen, så da måtte jeg sette han litt på plass, ler Sagen.

Fladseth forteller til God kveld Norge, at han tror speiderlederen var på jakt etter en som kunne ta rollen som rebell og at det ble han.

HAVNER I KONFLIKT: Henrik Fladseth og speiderleder, Steinar Sagen, havner i en konflikt i løpet av programmet. Foto: Amalie Nygård Jakobsen

– Han ville nok bli den speiderlederen han alltid har drømt å være, som legger en vinge over de svake. Den største bragden som leder er jo å ta den svakeste gruppa og gjøre den til den beste, sier han og legger til:

– Jeg tror han tok fra løse lufta, så fikk jeg tildelt den «rollen». Som ung var jeg ikke lett å ha med å gjøre og var ikke lærerens beste barn, så kanskje han lukta seg fram til noe reelt der.