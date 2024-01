Kjenner du igjen melodien?

KJENT MELODI: Alan Walkers nye låt kan høres kjent ut for flere. Foto: Terje Pedersen

Alan Walker har remikset en melodi som for mange vekker barndomsminner.

Den norsk-britiske DJ-en har ikke latt seg vente med å slippe årets første låt.

Denne gangen har Alan Walker (26) fra Bergen samarbeidet med den norske superstjernen Peder Elias (26) og det indonesiske stjerneskuddet, Putri Ariani (18).

Den nye låten «Who I Am,» slapp DJ-en den 4. januar, og har allerede gjort det bra på strømmetjenester. I skrivende stund ligger den på 41. plass over mest strømmede låter i Norge for øyeblikket på Spotify.

Det er gjerne ikke så rart at låten har gjort suksess allerede, da flere fans har bitt seg merke i melodien til låten og delt sine tanker på blant annet Tiktok.

Musikkprodusenten har nemlig tatt i bruk en eldre melodi, kjent fra barnefilmen «Karius og Baktus».

Det kan du høre her:

– I sedvanlig Walker-ånd er dette temmelig anonyme greier, til tross for at «Karius og Baktus» samples og mobiliseres som sangens bærende hook, skriver VGs musikkanmelder, Marius Asp om låten.

Tidligere har Walker gjort stor suksess med låter som «Faded», «Alone» og «Sing Me To Sleep». Førstnevnte har over 1.8 milliarder avspillinger på Spotify.

Bergensartisten har også flere store samarbeid å vise til, med blant andre Ava Max, Sabrina Carpenter og Steve Aoki.