Kjenner du igjen den mannlige artisten?

Etter fem år er den mannlige artisten tilbake med sitt tredje album «Something to Give Each Other».

Samtidig kom musikkvideoen til låten «One Of Your Girls».

Mange mener at musikkvideoenes storhetstid er forbi, men artisten kan glede seg over at akkurat denne virkelig har skapt blest.

I sosiale medier florerer det av klipp hvor folk ser videoen for første gang – og blir overrasket da de innser hvem det er de faktisk ser på.

Hylles av Astrid S

For aller første gang ser man nemlig artisten kledd opp i drag – et øyeblikk som mildt sagt har gjort videoen viral.

OKAY like why Troye Sivan giving us main pop girl energy pic.twitter.com/zfMtEeUTJr — 🎃🩸itssKeonLuv Spooky Season Era🩸🎃 (@it55K3onCh0mps) October 13, 2023

Den mannlige artisten i musikkvideoen er Troye Sivan (28).

En av de som hyller Sivan, er norske Astrid Smeplass (26).

«Meg som ser Troye Sivan i drag, og lurer på hvordan hun er den nydeligste kvinnen jeg har sett i hele mitt liv», skriver hun i en video postet på TikTok.

I kommentarfeltet på Sivans Instagramkonto strømmer det inn haugevis av reaksjoner.

Artisten Charli XCX (35), skriver under videoen: «Hele denne promoen er ren briljans. Untouchable Superstar Era unlocked».

Countryartisten Kacey Musgraves (35) skriver: «Er det kåtskap her inne eller er det bare meg?»

Motedesigner Marc Jacobs (60) kommenterer et hjerte under videoen.

«Gratulerer, min briljante venn», skriver superstjernen Ariana Grande (30), under et bilde Sivan delte i etterkant av albumlanseringen.

Basert på egne erfaringer

På Instagrams historiefunksjon, har Sivan kalt sin egne drag-persona for «Troye Shevan».

Til People, forteller Sivan at «One Of Your Girls» er basert på egne erfaringer. Etter netter med menn som ikke identifiserte seg som homofile, skal han ha følte at de delte et spesielt bånd i et «trygt rom» for å utforske.



– Noen ganger følte jeg meg veldig tom etterpå, eller at jeg følte meg som en hemmelighet. Andre ganger var jeg klar til å kaste meg inn i noe, men det var kanskje ikke den andre parten klar til.

Sivan forteller at han ville finne ut av grunnen til at han ble tiltrukket av skeiv-nysgjerrige menn, og skal ha innsett at det bar røtter fra hans egne internaliserte homofobi.

– Mange av guttene sangen handler om, hadde nok mobbet meg på videregående, og nå gir de meg oppmerksomhet. Så ved å ofre mitt egenverd, kaster jeg meg heller over dem. Det føles ikke alltid like godt, sier Sivan i intervjuet.

Når Sivan skulle komme opp med konseptet for «One Of Your Girls», ville artisten skape en «fantasi versjon» av seg selv.

– Jeg har aldri vært i drag før, men jeg har alltid hatt lyst. Det var en veldig fin og morsom opplevelse, forteller han, og påpeker at det er heller en forlengelse av ham som person enn en egen karakter.

– Vi prøvde å tenke på et navn, men ærlig talt så føler jeg at navnet hennes er Troye.

Sivan fikk sitt gjennombrudd i hjemlandet Australia, i filmtrilogien Spud. I etterkant har han gjort stor suksess på YouTube, før han debuterte som artist i 2014 med låten «Happy Little Pill.»

Sivans mest populære utgivelse er låten «I'm so tired», som har over 842 millioner avspillinger på Spotify.

I år spilte Sivan også en av hovedrollene i en av årets mest omtalte TV-serier, «The Idol», sammen med The Weeknd og Lily Rose Depp.