Kjendistrioen kom inn i styret til klinikken først etter at de trakk seg ut

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dager etter at Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø trakk seg fra prosjektet, ble de registrert i styret til klinikken.

De siste ukene har begrepet «kvinnehelse» og den nyetablerte klinikken Nomi Oslo vært emne for stor debatt.

Da nyheten om at Vanessa Rudjord, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø skulle åpne skjønnhetsklinikk ble lansert, tok det ikke lang tid før kritikken kom fra alle kanter.

Klinikken fikk blant annet kritikk for å bruke begrepet «kvinnehelse», og for å skulle tilby fettsuging, rynke- og hormonbehandling.

Tirsdag forrige uke ble det kjent at de tre kjendisvennene trekker seg fra prosjektet, og at ansvarlig lege Karim Sayed vil ta fullt eierskap over aksjene i Nomi Oslo.

Trioen har siden gått ut og beklaget til de som ble opprørt. Se hva de sa, lenger ned i saken.

Hittil har det vært kommunisert fra selskapet at de tre kvinnene hele veien har vært inne på eiersiden.

Fire menn bak selskapet

Fram til lørdag 24. september stod imidlertid fire menn ansvarlige i styret. I Brønnøysundregisteret er klinikken registrert under navnet Klinikk FV36 AS.

Og mens det stormet rundt kjendiskvinnene, var det ingen av de tre kvinnene som stod registret i styret til selskapet.

Det gjorde derimot nåværende daglige leder, Jens Lie-Hagen, sammen med styreleder Jonas Forsang Moksnes og styremedlemmene Magnus Smidesang Rønningen og Karim Sayed.

Styreleder Forsang er til orientering gift med Vanessa Rudjord.

Rønningen og Forsang har samarbeidet om flere prosjekter tidligere. Gründerne startet blant annet bokforlaget Strawberry med Petter Stordalen. De endte opp med å tjene nærmere 100 millioner kroner hver på å selge forlaget til svenske Bonnier Books.

De to jobbet også sammen i det nå nedlagte mannebladet Alfa, hvor Rønningen var redaktør.

Og i vår meldte VG at de hadde gått sammen med Petter Stordalens sønn Jakob og startet vinfirma.

Hvilken rolle de har hatt i Klinikk FV36 og det nyetablerte Nomi Oslo, vil de ikke kommentere. God kveld Norge har vært i kontakt med Forsang, som ikke ønsker å medvirke i saken.

Magnus Rønningen har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Forsang har imidlertid i en tidligere artikkel i DN avvist at han har eierinteresser i klinikken.

– Jeg eller Belmonte Holding eier ingenting av klinikken, har Forsang skrevet i en epost til DN.

Etter det God kveld Norge er kjent med, er Klinikk FV36 et såkalt hylleselskap. Et hylleselskap er et selskap som skal kunne settes i virksomhet på kort varsel, og som kan bistå gründere som raskt trenger et aksjeselskap.

Endring av styret

Først lørdag 24.september ble det registrert en kunngjøring på selskapet med endring av styret, og først da stod Vanessa Rudjord oppført som styrets leder, mens Karim Sayed, Pia Tjelta og Synnøve Skarbø ble registrert som styremedlemmer.

God kveld Norge får opplyst at melding om endring av styret ble sendt til Brønnøysundregisteret 21. september, altså dagen etter at trioen trakk seg ut av selskapet.

Mandag denne uken var det ikke kommet inn noen ytterligere meldinger fra selskapet.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Rudjord, Skarbø og Tjelta. Ingen av de tre har foreløpig besvart våre henvendelser.



Etter at God kveld Norge begynte å jobbe med denne saken, har Pia Tjelta imidlertid nå fratrådt sin rolle i styret. Det går fram av en kunngjøring i Brønnøysundregisteret torsdag morgen. De to andre står fortsatt oppført i styret til klinikken.

Selskapet Klinikk FV36 ble foretaksregistrert så tidlig som 12. mai i år. Det er per i dag ingen selskap registrert i Brønnøysundregisteret under navnet Nomi Oslo AS.

Søknad om endring av selskapsnavn til Nomi Oslo skal være levert i starten av september, og denne ligger per i dag til behandling hos Brønnøysundregisteret.

Når søknaden er ferdigbehandlet, går selskapet offisielt fra å være hylleselskap til å bli et driftsselskap.

Vil ikke svare

Hvorfor meldingen om endring av styret ble sendt inn først 21.september, er det heller ingen som vil svare på.

Daglig leder Jens Lie-Hagen har ikke besvart våre henvendelser.

Ansvarlig lege Karim Sayed har tatt over alle aksjene i klinikken. Etter gjentatte forsøk på å få ham i tale torsdag, skriver han følgende i en e-post til God kveld Norge:

– Jeg har behov for å konsentrere meg om arbeidet med klinikken. Vi jobber på spreng mot åpning, og jeg er dessverre ikke tilgjengelig for å svare på spørsmål nå.

Klinikken skal etter det God kveld Norge kjenner til åpne som planlagt i oktober.

De involverte har fått spørsmål om hvorfor endringsmeldingen kom så seint som 21.september, men ingen har foreløpig villet svare på dette. Hva som skjer med styret til klinikken etter dette, er derfor uklart.

La seg flate

I forbindelse med at trioen valgte å trekke seg ut av prosjektet, kom de med en felles uttalelse der de beklaget.

– Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen. Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig, het det i uttalelsen.

I etterkant av dette har de tre kvinnene også gått ut og beklaget på hver sine kanter. Mens Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord beklaget via podcasten torsdag i forrige uke, valgte skuespiller Pia Tjelta å si unnskyld gjennom et innlegg på Instagram.

«Hvor feil går det an å ta? Veldig. Går det an å rette opp i feil man gjør? Jeg håper det», skrev hun i innlegget.

«Jeg skulle aldri gått inn i noe jeg ikke har kompetanse på, og det var en feil å omgi meg med begreper jeg ikke kjente konteksten til», fortsatte hun.