Kjendissønn klar for å date på TV

GOD KVELD NORGE (TV 2): I serien «Love IRL» møter vi en rekke uerfarne unge mennesker på jakt etter kjærligheten. Blant disse er sønnen til et velkjent fjes.

Neste uke er det premiere på det nye Discovery-programmet «Love IRL».

I «Love IRL» sender programlederne Solveig Kloppen og Tuva Fellman en gjeng single mennesker til solfylte Sør-Afrika for å flørte, date og kanskje finne den store kjærligheten.

Dating-serien har premiere 6. september på TVNorge og discovery+, og blant deltakerne finner vi 28 år gamle Stinius Maurstad.

MOR OG SØNN: Her er Mari Maurstad med yngstesønnen, Stinius. Foto: Marius Gulliksrud

– Jeg har aldri sett på dating som en god måte å bli kjent med nye mennesker på, så det har jeg drevet fint lite med, sier han til God kveld Norge.

Angrer ikke på deltakelsen

Han angrer ikke på at han valgte å delta i programmet.

– Dette programmet virket å ville fokusere på det å skape gode relasjoner til andre mennesker, og etter to år med isolasjon følte jeg det var akkurat det jeg trengte.

Han forteller dermed at det å møte noen man kunne forelske seg i kom i andre rekke for hans del.

– Men, jeg lærte å våge å bry meg om andre og la andre bry seg om meg, så jeg er glad jeg ble med, sier han.

Overrasket mamma

Maurstad er stemmeskuespiller og sønn av den velkjente Mari Maurstad. Han har to eldre brødre, Scott og Aslak Marustad.

Mamma Maurstad forteller at hun ble overrasket over at sønnen sa ja til å delta.

– Aslak spurte ham under opptak av «Sofa». Og jeg sa «NEI!» Men da hadde jeg jo «Paradise hotel» i tankene...

Hun sier at det er bra det endelig kommer et seriøst datingprogram, der andre single seere kan kjenne seg igjen når deltagerne deler tankene og følelsene sine .

– Mange skjebner der ute, som kanskje tør å ta initiativ selv etter dette! Så får det gå som det går!

De øvrige deltakerne i serien er:

Malin Falch, 29 år. Bor i Oslo og er forfatter og kunstner.

Veronica Langø, 25 år. Bor i Trondheim og jobber med e-sport og streaming.

Aurora Bjerke Nilsen, 26 år. Bor i Oslo og jobber som digital rådgiver.

Helga Kristiansen, 26 år. Bor i Oslo og jobber som iskrem-produsent.

Emilie Anette Hagen, 25 år. Bor i Oslo og jobber som butikkmedarbeider.

Kristin Lauritzen Brænd, 28 år. Bor på Nesodden og jobber som reiseblogger.

Jørgen Pedersen, 26 år. Bor i Oslo og jobber i nærradio.

Stian Pedersen, 30 år. Bor på Skjetten, og jobber som servitør.

Alexander Hammer Sønvisen, 22 år. Bor i Oslo, og jobber som matfotograf-lærling.

Bahman Taheri, 24 år. Bor i Bodø og jobber som taxisjåfør, samtidig som han studerer økonomi og ledelse.

Hans-Jacob Omre Lakskjønn, 26 år. Bor i Tønsberg og jobber med innholdsproduksjon.

Tina Larsen, 24 år. Bor i Askim, streamer og tar opp fag.

Christian Nilsen, 30 år. Bor i Hundvåg, og jobber som maler og tapetserer.

Håkon Thorkildsen, 27 år. Bor i Stavanger og er radiograf og sykepleierstudent.