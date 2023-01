Kjendisparet tvunget til å flytte fra eget hjem

Triana Iglesias (40) og forloveden Mikael Gabriel (32) har nylig flyttet inn i det de har omtalt som «drømmehuset» i de finske skoger, et hus de kjøpte sammen i fjor høst. Her bor de sammen med datteren Uma (2).

I sosiale medier deler paret alt fra flyttekaos til idyll fra deres nye hjem.

«Å våkne opp her med min vakre mann og min perfekte datter,» skriver Triana i et innlegg på Instagram, der hun danser over familiens nye stuegulv.

Men bosituasjonen har ikke alltid vært preget av idyll for paret.

De to har vært kjærester siden 2015, og inntil nylig har Triana pendlet mellom egen leilighet i Oslo og hans bolig i Finland.

Nå forteller Mikael Gabriel, som er en kjent rapstjerne i Finland, om hvordan de i en lengre periode var plaget av en ukjent kvinne:

– Jeg har hatt en stalker som var etter meg i mange år, som ble besatt av meg ... Og som prøvde å komme seg inn i mitt hjem, sier han i podkasten BFF ifølge den finske avisen Seiska.

– Dette er jo noe vanlige mennesker ikke trenger å være så redde for, sier han.

Måtte flytte

Til tross for flere skumle episoder ønsker ikke 32-åringen å snakke stygt om denne personen, selv om han jo mener at alle skal kunne leve i fred på egen eiendom.

– Jeg vet ikke hva som skjedde med henne, eller hvordan det ble en slik besettelse.

Den finske artisten forteller, ifølge Seiska, at de måtte flytte som følge av dette.

– Alt har sin pris, sier han og viser til det å være en offentlig person.

God kveld Norge har kontaktet Mikael Gabriel og Triana Iglesias onsdag. Sistnevnte ønsker ikke å kommentere saken, mens Gabriel har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Fikk dom

I 2020 ble stalker-historien omtalt i finske medier, da saken til slutt hadde havnet i rettssystemet.

«Rapstjernen Mikael Gabriel og samboeren ble ofre for en forstyrrelse i fjor sommer i hjemmet deres i Esbo. Det går fram av avgjørelsen fra tingretten i Vestre Nyland» , heter det i en artikkel hos finske MTV.

En kvinne i 20-årene skal ha forstyrret stjernens husfred flere ganger sommeren 2019. Vedkommende skal ha dukket opp hjemme hos ham nattestid, banket på døren, stirret gjennom vinduer, samt nektet å forlate stedet selv da hun ble bedt om det.

Da artisten en dag åpnet døren og spurte hva hun ville, hadde hun svart at hun «gjorde dette for å komme nærmere sjelen hans».

Politiet ble til slutt tilkalt stedet en sommerdag i 2019, noe som endte med at kvinnen sparket politimannen og spyttet ham i ansiktet.

Av sakspapirene går det fram at kvinnen da allerede hadde opptrådt forstyrrende overfor stjernen i to år.

Kvinnen ble tiltalt, anklaget for forfølgelse, to tilfeller av å ha forstyrret husfreden, samt voldelig motstand mot en tjenestemann. Hun skal ha benektet de fleste anklagene.

Grunnet kvinnens helsesituasjon, samt mangel på bevis, skal hun ifølge finske medier ha sluppet unna med en erstatningsbot på 600 euro, samt at hun måtte betale artistens saksomkostninger. Avgjørelsen i tingretten skal ha kommet høsten 2020.

Ikke første gang

Rapperen, som har over 200 000 følgere på Instagram, har også tidligere snakket om den mørke baksiden ved å være en profilert person.

Allerede i 2016 fortalte han om en ubehagelig opplevelse i et intervju med Radio Nova.

– Nå har jeg ikke fått være i fred på en stund. Det er en gal person som ringer på døren min, sa han i intervjuet, ifølge MTV.