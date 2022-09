Kjendisparet om forholdet: – Det er alltid rotete hos oss

Tuva Fellmann (35) er aktuell som programleder i Discovery-programmet «Love IRL».

I programmet blir en gjeng med uerfarne, single deltakere sendt til Sør-Afrika for å finne kjærligheten.

– Jeg har aldri grått så mye på en produksjon før. Alle deltakerne var så flinke til å være sårbare, røper Fellmann.

Programlederen forteller at de ønsket å lage et helt nytt realitykonsept for folk som synes datingmarkedet er utfordrende.

– Dating har alltid vært vanskelig, men jeg tror det har blitt vanskeligere de siste årene.

– Det er hardt, kaldt og veldig utseendebasert, mener hun.

Som å skru tiden tilbake

Fellmann giftet seg med TV- og radioprofil Ronny Brede Aase (35) den 6. august i år.

I intervju med God kveld Norge forteller det nygifte paret at dagen var fantastisk.

– Det var den perfekte dagen. Det var morsomt og utrolig hyggelig, sier Breede Aase.

Bryllupsmaten ble tilberedt av kjendiskokk Christer Rødseth, mens TV- og radioprofil Markus Neby var ansvarlig for kveldens underholdning.

– Vår gode venn Markus Neby snekret sammen et coverband. Det var flere inviterte som ble med, spilte og sang, deler han om bryllupsfesten.

Videre forteller kjendisparet at de dro på en rolig bryllupsreise i Hellas.

– Det var som å skru tiden tilbake til en tid før pandemi og barn, sier Brede Aase.

– Bare at vi har blitt mye eldre nå og legger oss klokken elleve, skyter Fellmann inn.

Kaotisk og vanskelig

I oktober 2020 ble det nygifte paret foreldre for første gang. Paret forteller om utfordringer som den nye rollen bringer med seg.

– Foreldretilværelsen er kaotisk, hyggelig og vanskelig. Jeg kjenner på ekstrem lykke, men også ekstrem usikkerhet om jeg gjør alt riktig, forteller programlederen.

Det er ikke alltid like lett å få tid til alt i løpet av en hektisk hverdag. Kjendisparet forteller at rydding av huset ikke er hovedprioritert hjemme hos dem.

– Uansett hvor mye man rydder så kommer barnet vårt og roter alt på tre minutter, ler Ronny.

– Ja, vi prøver å unngå å invitere folk hjem fordi det er så rotete, sier Tuva.