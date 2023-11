Kjendisparet mistet sitt ufødte barn

I forbindelse med sin nye diktbok «Pretty Boys are Poisonous» røper skuespillerinnen Megan Fox (37) detaljer om privatlivet.

Hun deler at hun gikk gjennom en spontanabort, mens hun var to måneder på vei med forloveden Colson Baker (33), bedre kjent som Machine Gun Kelly, sitt barn.

– Jeg har aldri før gått gjennom noe lignende, sier hun i et intervju med Good Morning America.

– Jeg har tre barn, så det var veldig vanskelig for oss begge og det sendte oss på en vill ferd både sammen og hver for oss... for å prøve å navigere. «Hva betyr dette?» og «hvorfor skjedde det?», legger hun til.



Fra før av har «Transformers»-stjernen barna Noah (10), Bodhi (9) og Journey (7), som hun har sammen med eksmannen Brian Austin Grenn. Mens Baker har datteren Casie (14) med sin ekskjæreste, Emma Cannon.



FORLOVET: Megan Fox og Machine Gun Kelly forlovet seg i fjor. Foto: OConnor/AFF-USA.com

Baker og Fox har vært et par i tre år, etter at de møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass» i 2020

Paret har ikke vært sky for rampelyset, og de har skapt store overskrifter mens de har vært sammen.

Blant annet har de vært åpne om om hvorfor de drikker hverandres blod.

Paret forlovet seg i januar 2022, men en drøy måned senere hintet Fox om brudd da hun fjernet alle spor av forloveden på sine sosiale kontoer, i tillegg til at hun sluttet å følge 33-åringen.

Til tross for dettte holder paret fortsatt sammen.