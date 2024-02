Kjendispar har kjøpt luksusvilla til 60 mill.

60 MILLIONER: Det går bra om dagen for kjendisparet, som nettopp har bladd opp 60 millioner for ny villa. Foto: Tor Gunnar Berland

Musikkmangager Peter Peters og motegründer Camilla Pihl har betalt 60 millioner kroner for en luksusvilla på Frogner i Oslo.



Det melder Finansavisen.

For akkurat fire år siden kjøpte kjendisparet et rekkehus for 20,8 millioner bare et steinkast unna det nye huset. Det etter at de nettopp hadde solgt en annen luksusleilighet i samme område.

Det er tydelig hvilket nabolag paret har sansen for, som nå er på flyttefot til en enorm villa på vestkanten i Oslo.

Camilla Pihl (46) er en norsk gründer, blogger, modell, forretningskvinne og designer. Mens Peter Peters (48) er manager i musikkbransjen for blant annet gruppa Madcon.

Paret er både kjærester og forretningspartnere, og begge har sentrale roller i hverandres bedrifter.

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med Camilla Pihl, foreløpig uten hell.