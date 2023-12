Kjendisforholdene som tok slutt i 2023

2023 er snart slutt, og det er også kjæresteforholdene til mange av landets mest profilerte par.

Gjennom året har det jevnlig strømmet inn nyheter om både brudd og ny lykke – her kommer en oppsummering over hvem som gikk hver til sitt i året som gikk.

Mye medieoppmerksomhet

I sommer ble det kjent at realityprofil og influenser Nora Haukland (26) og kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby (26), hadde gått hver til sitt, etter omtrent ett år som kjærester.

– Jeg kan bekrefte at Marius og jeg har valgt å gå fra hverandre. Vi ønsker hverandre kun godt på veien videre, bekreftet Haukland i en uttalelse til VG.

Bruddet har fått stor medieoppmerksomhet, særlig i forbindelse med realityserien «Girls of Oslo», som influenseren medvirket i.



Det var i september i fjor at Haukland bekreftet at hun og Høiby var blitt kjærester.

Paret bodde sammen på Skaugum, i en bolig som Borg Høiby disponerte på kronprinsparets eiendom. Men i vår ble det kjent at de hadde flyttet på seg.

Den siste tiden som kjærester bodde de sammen i en Frogner-leilighet i Oslo.



SLUTT: I sommer ble det kjent at det var slutt mellom influenser Nora Haukland og Marius Borg Høiby. Foto: Lise Åserud/ NTB og Ditlev Eidsmo / TV 2

Det var altså i juli at bruddet mellom Haukland og Marius Borg Høiby ble kjent.



1. november sa 26-åringen til God kveld Norge at hun var «100 prosent singel».

– Jeg har alltid vært en kjærestejente, men nå er jeg virkelig der hvor jeg vil være singel, med mindre det er sykt bra, sa Haukland til God kveld Norge da.

Omtrent to uker senere kunne imidlertid influenseren avsløre at hun hadde fått en ny flørt, som ikke er offentlig kjent.

– Vi bare holder på og ser hvordan det går, uttalte hun til «Harm & Hegseth», og poengterte at hun ikke ønsket å gå for fort frem.

Haukland har foreløpig ikke bekreftet at de er sammen, og har til nå ikke delt noen bilder av den nye flammen.

Holdt bruddet skjult

I mars kom sjokknyheten om at årets «Skal vi danse»-vinner, Alexandra Joner (33) og eiendomsinvestor Runar Vatne (49), hadde gått fra hverandre etter ti år som kjærester.



Det annonserte Joner selv på Instagram.

«Runar og jeg har gått fra hverandre og er ikke lenger et par. Det ble slutt for over en måned siden. Dette er en svært privat sak for oss og vi ønsker ikke å uttale oss noe videre om dette», skrev Joner i innlegget.

Til tross at forholdet tok slutt for snart ett år siden, har begge holdt kortene tett til brystet om hvorfor det endte som det gjorde.

Paret møttes for første gang på en fest arrangert av hotellkongen Petter Stordalen (61), og ble sammen i 2012. De var samboere i en rekke år, og bodde i en villa på Frogner.

SAMMEN I TI ÅR: Alexandra Joner og Runar Vatne ble sammen i 2012. Foto: God kveld Norge

I podkasten «Beautybloggerne», åpnet Joner opp om at bruddet var «hardt som faen», og i programmet «Bloggerne», blir seerne tatt med da hun gikk gjennom samlivsbruddet.

Men, rett etter at hun vant den 19. sesongen av «Skal vi danse», kunne imidlertid Joner fortelle at hun har funnet tonen med en ny flamme.

Det avslørte hun i podkasten «Not your babe», som hun har sammen med Helle Nordby.

– Det har som sagt skjedd noe i livet ditt, og jeg har gledet meg veldig til vi skal snakke om dette. For jeg har jo visst om dette, My love, Alexandra Joner: Du dater jo noen, sier makkeren Nordby før Joner så bekrefter:

– Ja, det gjør jeg, herregud det var helt sykt rart å si. Jeg dater noen.

– Ønsker han alt godt

Tidligere fotballproff John Carew (44), og samboeren Pernille Juvodden (27) gikk også hver til sitt i år.

Nyheten delte sistnevnte på Instagram i oktober.

– For å slippe spekulasjoner vil jeg meddele at John og jeg har gått hver våre veier som kjærester. Ønsker han alt godt videre. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentarer, skriver Juvodden på Instagrams historiefunksjon.

BRUDD: Duoen John Carew og Pernille Juvodden bekreftet brudd i oktober Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Carew og Juvodden ble kjærester i 2020 og fikk sitt første barn sammen i mars 2021. Den gang åpnet Juvodden seg om hvordan det var å ligge fødende alene på sykehuset.

Ble sjekket opp på etterfest



I 2020 kom nyheten om at proffdanser i «Skal vi danse», Santino Mirenna, (29) hadde funnet lykken med Evelina Moholt (23).

Sistnevnte er datter av programleder og sanger Katrine Moholt (50).

SAMMEN I TRE ÅR: Evelina Moholt og Santino Mirenna var sammen i tre år. Her med Magnus Moan, Catalin & Maria i forbindelse med Skal vi danse. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er veldig, veldig koselig. Vi har ikke vært sammen så lenge. Det er ganske ferskt, sa Mirenna overfor TV 2.



I et intervju med God kveld Norge avslørte proffdanseren at han sjekket opp Moholt på en etterfest for «Skal vi danse». Da var han imidlertid uviten om at hun var programlederens datter.

Etter tre år sammen, kunne paret i mai røpe at de hadde gått hver til sitt.

Det avslørte Moholt under et besøk hos God kveld Norge.

– Nå er vi ikke sammen lenger. Det er ikke hemmelig, men det er ganske ferskt, innrømmet Moholt den gang.

Noen måneder etter bruddet med Santino Mirenna, dukket dog Evelina Moholt opp med en ny kjæreste på rød løper.

Det var i forkant av scenemusikalen «Miss Saigon», at hun viste fram den nye flammen.

På spørsmål om hvem hun hadde med seg svarte hun følgende:

– Jeg har med kjæresten min, moren min og faren min. Så det er dobbeldate i dag rett og slett, røpte hun.

KJÆRESTER: Evelina Moholt dukket opp på den røde løperen med ny kjæreste, Oliver Mathiesen. Foto: Martin Berg Isaksen

Kjæresten, Oliver Mathisen fortalte hvordan de møttes.

– Gjennom felles venner og musikk, og på Instagram egentlig, sa han overfor God kveld Norge.

Hemmelighetsfull

Artist Mikkel Christiansen (31), bedre kjent som Mio og den ene halvdelen av duoen Broiler, kunne i november 2022 avsløre at han ikke lenger var sammen med Anniken Kjuusmoen.

Til Dagbladet fortalte paret at de kom i kontakt med hverandre gjennom Instagram, men at de hadde møttes før det.

– Og det uten at jeg visste det hadde hun vært modell for klesmerket mitt tidligere, avslørte artisten.

Paret holdt forholdet nokså skjult for offentligheten, men i februar dukket de opp på rød løper sammen for første gang.

TOK MED DAMA: Mikkel Christiansen tok med Anniken Kjuusmoen på rød løper. Foto: TV 2

I november kunne Christiansen imidlertid avsløre at lykken hadde snudd for duoen. Det bekreftet han til God kveld Norge.



På spørsmål om det er slutt, svarte han:

– Ja, det er det.

– Fungerer ikke godt nok

I august kom nyheten om at den tidligere Miss Universe-vinner Mona Grudt (52) og ektemannen Bjørgvin Thorsteinsson skulle skilles.

Skilsmisse-beskjeden delte paret selv på Facebook.

– Vi er dessverre kommet frem til at vårt ekteskap ikke fungerer godt nok for oss, og har derfor besluttet å skilles, skrev de i innlegget

BLE SKILT: Mona Gruth og Bjørgvin Thorsteinsson fortalte i august at de skulle skilles. Foto: Berit Roald / NTB

Bjørgvin er opprinnelig fra Island, men flyttet til Norge da han var 15 år gammel. Paret møttes høsten 2014.

– Vi møttes gjennom jobb for ett og et halvt år siden, fortalte Mona til Se og Hør.

I 2019 forlovet paret seg, og to år etter giftet de seg.

– Det kom et veldig overraskende frieri da vi var på hotell Britianna i går på bursdagen min, sa Grudt til TV 2 om frieriet den gang.

– De har jo ingen «source»

Ett år etter at prinsesse Märtha Louises datter, Leah Behn (18), bekreftet kjæreste, kom nyheten om brudd.

Den utkårede var skuespilleren Max Campbell (18), kjent fra den populære NRK-serien «Klassen» og «Beist».

BRUDD: Leah Behn bekreftet bruddet i podkast. Foto: Anton Østerlund / NRK og Naina Helén Jåma / NTB

I flere måneder spekulerte følgerne i om Behn hadde funnet kjærligheten, ettersom hun stadig vekk delte bilder av skuespilleren på sosiale medier.

Det var i forbindelse med premierefesten til NRK-serien VGS i november 2022, at Behn bekreftet kjæreste til VG.

Den gang hadde de vært sammen i noen uker.

I etterkant har Behn vært ordknapp om forholdet med Campbell.

I september skrev imidlertid Se og Hør at de erfarte at de ikke lenger var kjærester. En måned senere bekreftet Behn i podkasten «Hanna & de heldige» at de hadde gått fra hverandre.

– Lykkelig singel

I år tok også kjærlighetslivet en brå vending for den olympiske mesteren, Birgit Skarstein (34).

Det var i 2021 idrettsutøveren kunne avsløre at hun hadde fått seg kjæreste.

Nyheten bekreftet hun i et intervju med iLevanger.

TRIVES: Birgit Skarstein har uttalt at hun synes singeltilværelsen er fin. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Da roeren gjestet NRK-programmet «Lørdagsrådet» i mars i år, kunne hun for øvrig fortelle at de hadde gått hver til sitt.

– Jeg er singel, røpte Skarstein.

I en melding til Se og Hør skrev 34-åringen at hun trivdes i singeltilværelsen.

– Jeg elsker det jeg holder på med og føler at livet er fullt av mening og kjærlighet. Så jeg er lykkelig singel, og trives godt med uavhengigheten det gir siden jeg reiser så mye. Idrett og jobb tar mye plass i hverdagen, og i år er målet å få litt mer tid til venner og familie.

SINGEL: Birgit Skarstein røpte at hun ble singel i mars i år. Her er hun sammen med venninne og samboer, Helene Spilling, på rød løper under Idrettsgallaen i januar. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Tøft

Etter to år sammen, kunne influenser Pia Haraldsen (42) avsløre at det var slutt mellom henne og kjæresten.

Paret bekreftet forholdet i 2021.

– Det er veldig gøy. Jeg er absolutt nyforelsket. Det er hyggelig det, så jeg må bare nyte det, sa Haraldsen til Se og Hør den gang.



SINGEL: Pia Haraldsen gikk gjennom et samlivsbrudd i sommer. Foto: Lise Åserud / NTB / POOL

Paret hadde vært sammen en god stund, men Haraldsen var hemmelighetsfull rundt hvem den utkårede var.

Senere ble de også samboere.

I oktober i år åpnet 42-åringen om en tøff periode i sommer, i tillegg røpte hun at hun hadde vært igjennom et samlivsbrudd. Det skrev hun i et innlegg på Instagram.

– Udramatisk

I april kom beskjeden om at Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (32) har valgt å gå fra hverandre.

– Vi ønsker å meddele at forholdet mellom oss er over. Vi har kommet dit hen at våre fremtidige veivalg er ulike. Bruddet er udramatisk, og vi gir ikke kommenterer utover denne meddelelsen, skrev Per Sandberg i en uttalelse til TV 2 den gang.

BRUDD: Tidligere Frp-profil Per Sandberg og Bahareh Letnes har gått hvert til sitt. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ekskjæresten la også ut en melding på sin Instagram-profil.

Den tidligere Frp-profilen og Letnes ble sammen i 2018, og har blant annet dukket opp i TV 2-serien «Per & Baharehs Grand Hotel».

I serien får seerne et innblikk i både bar- og hotelldriften i Halden, samt i det mye omdiskuterte parforholdet.

DRIFTET HOTELL: Per Sandberg og Bahareh Letnes driftet Grand Hotell sammen i Halden. Foto: Jonas Been Henriksen

Hva som skulle skje videre med Grand Hotell, visste imidlertid ikke Sandberg den gang:

– Det er et godt spørsmål som verken Bahareh eller jeg har et svar på nå, sa 63-åringen.

Brudd etter ni år sammen



I desember i år begynte flere å spekulere i om det var slutt mellom influenser Martine Halvorsen (25) og hockeyspilleren Christian Kåsastul (26).

Ryktene oppsto etter at førstnevnt delte flere innlegg av seg selv på Instagram, hvor hun gråt og hintet til at noe hadde skjedd.

SAMBOERE: Christian Kåsastul og Halvorsen levde sammen i flere ulike boliger og land. Foto: Tommy Sto / TV 2

17. desember bekreftet hun bruddet i et innlegg på sosiale medier-appen.

– Vi har, etter å ha reist jorden rundt sammen, opplevd mer enn vi begge kunne drømt om, blitt voksne sammen, erfart, vokst og lært, valgt å gå fra hverandre, skriver hun i innlegget.

Paret var sammen i ni år, og ble i 2022 forlovet.

Gjennom årene har paret vært mye på flyttefot på grunn av Kåsastuls karriere, og har vært innom Sverige, Finland og USA.

Siden august i år har paret hatt avstandsforhold, ettersom Kåsastul har bodd i Italia, og Halvorsen i Asker.

Røpet brudd i podkast

I en podkastepisode i starten av desember, kunne influenser og realityprofil Sofie Karlstad røpe at også hun var blitt singel.

– Det var mange spørsmål om én ting.

Slik åpnet programleder Mathilde Ullum episoden av 730.no sin podkast der Sofie Karlstad var gjest.

– Det er sikkert om jeg er singel, svarte Karlstad.

Hun avslørte dermed at det var slutt med hun og kjæresten Tommy Steinsvik, og røpte at bruddet skjedde i oktober.

PÅ RØD LØPER SAMMEN: Sofie Karlstad med kjæresten Tommy Steinsvik på Babylon-premiere. Foto: Martin Habbestad / God Kveld Norge

Videre i podkasten fortalte Karlstad at det er viktig for henne at hun og eksen respekterer hverandre etter bruddet.

– Så lenge man har respekt for hverandre, kan du gjøre hva du vil, sier Karlstad.

Det var i januar at Karlstad og Tommy Steinsvik for første gang dukket opp sammen på rød løper.



«Takk for en fin tid sammen»



November i fjor bekreftet Frank Løke (43) at han og Helen Oterhals (27) var kjærester. Juni i år ble det også kjent at paret hadde tatt forholdet et steg videre og flyttet sammen.

I slutten av november i år, delte imidlertid Løke dette bilde av han og Oterhals på Instagrams historiefunksjon:

SLUTT: Frank Løke publiserte søndag kveld et bilde av han og Helene Oterhals, hvor han hintet om brudd. Foto: Skjermdump (Instagram)

«Takk for en fin tid sammen», skrev 43-åringen til bildet.

Da God kveld Norge tok kontakt med Løke, bekreftet han at det er slutt mellom han og 27-åringen.

Paret skal ha vært sammen siden mai i fjor og bekreftet også tidligere i år at de var samboere.