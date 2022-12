Kjendisenes villeste julegaver: – Ga dildo til svigermor

GOD KVELD NORGE (TV 2): Noen er mer kreative i gaveinnkjøpet enn andre. Her er kjendisenes drøyeste julegave-kjøp.

Hvor går egentlig grensen for hva som er ok å gi i julegave til andre? God kveld Norge har spurt en rekke kjente profiler om hva som er den drøyeste julegaven de noen gang har gitt til noen andre.

SPESIELL BOKGAVE: Jan Thomas forteller at han ga en noe speisell bok i julegave til podkast-makker Einar Tørnquist. Foto: Gorm Kallestad

Kjendisstylist Jan Thomas (55) forteller at han ga en noe spesiell bok til makker Einar Tørnquist (40) i fjor.

– Den drøyeste julegaven ga jeg til heterokjæresten min, Einar Tørnquist. Han fikk boka The multi-orgasmic man. Jeg ville lære Einar å få flere orgasmer på rappen, slik som jeg kan, sier han med et smil.

– Den boka tror jeg ikke han har åpnet og brukt så veldig mye. Men den ligger der, og han har fått sjansen, legger han til.

Artist Astrid Smeplass (26) har også gitt bort en gave av den mer frekke sorten.

OVERRASKET VENNINNEN: Artist Astrid S overrasket venninnen med en frekk gave under juletreet. Foto: Heiko Junge

– Til en venninne ga jeg en butt plug. Med et bilde av en viss person på enden, avslører hun. Hun vil ikke røpe noe mer om den saken.

Ga dildo til svigermor

Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele (28), også kjent som Kamelen, forteller at han har gjort sitt for å sette ut svigermor på selve julaften.

– Jeg ga en dildo i gave til min svigermor, sier han.

– Men det var på kødd. Jeg pakket den inn og skrev «fra din hemmelige beundrer», og så kastet jeg den under juletreet da ingen så det, legger han til.

DILDO TIL SVIGERMOR: Kamelen forteller at gaven ble møtt med latter fra familien. Foto: God kveld Norge

Han forteller at svigermor raskt skjønte hvem som stod bak gaven, men at det ble mottatt med latter fra de som var til stede.

God kveld Norge møtte Kamelen under årets P3 Gull. Der var også komiker Martha Leivestad (28). Hun forteller at den drøyeste julegaven fra henne var en hun hadde glemt å kjøpe.

– Den drøyeste gaven jeg har gitt, er å ikke gi noen gave til bestemoren min. Det hører jeg fortsatt om, at jeg glemte den, forteller hun.

Trodde hun ble fridd til

VISER FRAM RINGEN: Aurora Gude fikk en ring i gave av kjæresten, og trodde med det at hun ble fridd til på julaften. Foto: God kveld Norge

Da vi møtte tv-personlighet Aurora Gude (30) på premierefesten til «24-stjerners julekalender», avslørte hun hva som er den drøyeste julegaven hun selv har fått.

– Det må være den ringen her, sier hun og viser fram en glitrende ring.

Gude forteller at hun i øyeblikket trodde hun ble fridd til.

– Ringen er veldig fin, men jeg hadde jo ønsket meg noe helt annet. Jeg trodde jo at denne personen hadde fridd til meg foran hele familien og alt, så jeg syntes det var helt grusomt. Og så fant jeg ut at den var kjøpt på Black Friday-salg. Jeg er ikke sammen med ham i dag, sier hun og ler.

Ga åtte trær til mannen

Henriette Steenstrup (48), som er aktuell med tredje sesong av «Pørni», forteller at hun et år ga en noe spesiell gave til sin mann.

SPESIELL GAVE: Henriette Steenstrup forteller at hun ga intet mindre enn åtte trær i gave til sin mann Rune. Foto: Heiko Junge

– Jeg har en mann som har bursdag 2. juledag, og det kan være litt krevende. For da må man liksom ha to gaver. Men han er veldig glad i å hugge ved, så han fikk åtte trær i gave. Det var jo litt gøyalt, sier Steenstrup.

TAKKER FOR TIPS: Bianca Ingrosso sier hun vurderer å kjøpe en butt plug i julegave til sin mor. Foto: Robert Eklund

Da vi møtte den svenske influenseren Bianca Ingrosso (27) under årets ELLE-fest i Oslo, sa hun at hun ennå ikke har gitt noen veldig drøye julegaver, men at hun nå ble satt på tanken om å kanskje overraske noen til jul.

– Jeg har ikke gitt noen sånne type gaver, men det er ingen dum idé. Kanskje mamma skal få en butt plug? Hun synes kanskje det er kult. Hvem vet, haha.