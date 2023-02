Kjendisene reagerer: – Else er sentral for norsk folkehelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Norske kjendiser reagerer på nyheten om at «Kåss til kvelds» tas av skjermen.

Tirsdag kveld ble det kjent at NRK-programmet «Kåss til kvelds» har spilt inn sin siste episode.

Programmet legges ifølge NRK ned som følge av at kringkasteren må kutte 300 millioner kroner i 2023.

– Det er en av konsekvensene av statsbudsjettet som bidro til at NRK må gjøre noen harde prioriteringer og kutte innhold. Da er dessverre heller ikke underholdningstilbudet spart, sier redaksjonssjef Vivi Stenberg til TV 2.

Lørdagsprogrammet, med Else Kåss Furuseth og Markus Neby, har gått i sju sesonger i beste sendetid på NRK.

Nå er det bare én sending igjen før programmet legges ned. Stenberg snakker med TV 2 samtidig som siste episode spilles inn.

– Det er veldig emosjonelt og trist. De har laget en helt strålende sending med masse moro og noen rørende øyeblikk, sier Stenberg.

Ble rørt til tårer under prisutdeling

– En trist dag for underholdnings-Norge

Nå reagerer en rekke medieprofiler og komikere på nyheten.

– Det er veldig synd. Det må være et pressmiddel fra NRK for å få mer penger fra regjeringen. Hun bør legge seg utenfor Kulturdepartementet, men hun bør ta med madrass og god pute. Else liker komfort, skriver «Nytt på Nytt»-programleder Bård Tufte Johansen i en SMS til God kveld Norge.

I en melding til God kveld Norge skriver komiker og skuespiller John Brungot at han er veldig skuffet over nyheten.

– Det er som et ballespark for alle som elsker å se Kåss og Neby på lørdagene, skriver han.

– De har forfektet en nydelig tanke om at «sammen er vi mindre alene», og nå må NRK ta inn over seg at lørdagene fremover kommer publikum til å føle seg alene.

IKKE SINT, BARE SKUFFA: Komikerne sender bilde etter programmets siste sending, med teksten «vi er ikke sint, bare veldig veldig skuffa» . Foto: Privat

Ifølge VG er det en rekke kjendiser som dukker opp i lørdagens siste episode av «Kåss til kvelds», med Brungot som en av gjestene.

Til God kveld Norge sender komikeren et bilde av seg selv, sammen med komiker og skuespiller Vidar Magnussen.

– «Vi er ikke sint, bare veldig veldig skuffa», skriver han under bildet.

Videre forteller Brungot at han føler seg heldig over å ha blitt invitert flere ganger til «Kåss til kvelds».

– Hver gang har jeg takket JA fordi jeg elsker Else og digger Markus.

– Det er mange andre triste nyheter om dagen, men likevel er det en trist dag for underholdnings-Norge.

– «Queen of» norsk underholdning

Også komiker og skuespiller Henriette Steenstrup reagerer på nyheten.

REAGERER: Henriette Steenstrup reagerer på nyheten om at Kåss til kvelds tas av skjermen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg er jo litt inhabil siden vi er venner, men jeg vil jo gjerne ha Else i alle kanaler og flater, skriver hun i en melding til God kveld Norge.

– Med det sagt så kommer Else til å kunne gjøre hva hun vil, hvor som helst - siden hun er «queen of» norsk underholdning.

Steenstrup mener det er et tap for NRK.

– Else er sentral for norsk folkehelse som jeg ser det, avslutter hun.