Kjendisene raser etter at elg ble skutt – viltvakta var aldri i tvil

Mandag denne uken forvillet en elg seg inn i Oslo, og i en Twitter-oppdatering bekreftet politiet at elgen dessverre måtte avlives av viltnemnda.

Det får kjendisene til å rase på sosiale medier.

«Hvorfor?»

Kjendisstylist Jan Thomas (56) delte en Instagram-historie tirsdag morgen med teksten:

«Hvorfor? Fantes det ikke en mulighet å bedøve dyret for så å frakte det tilbake til skogen?»

STILLER SPØRSMÅL: Kjendisstylist Jan Thomas stiller spørsmål ved hvorfor viltnemda så seg nødt til å avlive elgen. Foto: Skjermdump, Instagram @janthomasoffical

Dette er tydeligvis ikke Jan Thomas alene om å stille spørsmål ved.

TAR TIL INSTAGRAM: Jan Thomas synes det er trist at elgen ble avlivet. Foto: © Ola Thingstad

Til God kveld Norge skriver han nemlig at han har fått enormt mange meldinger i innboksen av folk som stiller seg spørrende til dette.

– Men, det er viktig for meg å si at for meg handler dette kun om hvordan jeg føler det når jeg leser saken. Det er mulig at det ligger meget gode profesjonelle grunner til at denne avgjørelsen ble tatt, skriver han i en melding.



Jan Thomas legger ikke skjul på at han synes det er viktig å utfordre det som noen ganger oppleves som lette løsninger for ham.

Nå etterlyser han en forklaring på hvorfor man ikke kunne bedøvd dyret.

– Slik man gjør med andre store dyr verden over, hevder han og fortsetter:

– Jeg har jo sett dette har blitt gjort med elefanter, neshorn og så videre. Så kunne man fraktet elgen til en trygg skog utenfor Oslo dersom det var grunn til bekymring for at elgen nok en gang skulle oppsøke lignende områder.



Kjendisstylisten presiserer at han sitter ikke på noen profesjonell kunnskap om dette, for ham handler det kun om kjærlighet for alle dyr.

– Tragisk

I likhet med Jan Thomas gikk også tidligere reality-deltaker og influenser, Mie Cappelen (25), hardt ut i Instagrams historie-funksjon.



FUCK YOU: Mie Cappelen raser på sin Instagram-profil etter at elgen ble avlivet. Foto: Skjermdump, Instagram @miecappelen

– Jeg synes det er helt håpløst at viltnemnda velger å avlive elgen fremfor å bedøve den og frakte den tilbake i skogen, skriver Cappelen til God kveld Norge.



Hun forteller at dette minner henne om Freya, hvalrossen som ble avlivet i Oslo i fjor.

Cappelen legger ikke skjul på at hun synes det rett og slett er tragisk når slikt skjer.

– At vi mennesker ikke gidder å hjelpe til når dyrene forviller seg ut av sine egne områder og inn i våre. Det er faktisk vårt ansvar å passe på dem, mener hun.



VÅRT ANSVAR: Influenseren Mie Cappelen mener at det er vårt ansvar å passe på dyrene. Foto: Marit Grøtte / TV 2

I likhet med Jan Thomas hevder influenseren at hun har mottatt mye respons fra hennes følgere, hvor «alle» er enige i at det er synd at dette ble løsningen, fremfor å bedøve og flytte elgen.

– Jeg synes det er trist at viltnemnda tilsynelatende synes et dyreliv er verdt så lite.



Et enkelt valg

Knut Johansson, seksjonssjef i Bymiljøetaten, seksjon Nordmarka, sier til God kveld Norge at valget om å avlive elgen dessverre var enkelt.

Likevel avslår han Cappelens påstand og begrunner hvorfor de så seg nødt til å avlive elgen.

– Den elgen hadde vi lite kontroll på. Hvis den hadde havnet på motorveien, ville den garantert ha forårsaket ulykker.



SJEF: Knut Johansson. Foto: Privat

Dersom den derimot hadde kommet seg helskinnet over motorveien, og kommet seg videre innover i byen, ville det ført til en kaotisk tilstand med fare for både folk og det materielle, presiserer seksjonssjefen.

Johansson opplyser at elgen hadde det veldig vondt med veldig mye stress, og at han hadde pådratt seg en del skader, i form av slag, sår og blåmerker.

– Han har jo da helt sikkert både hoppet over gjerder, betongkanter og alt mulig av hindringer på veien. Han hadde ikke noen brudd, men mye skader over alt. Det var bloduttredelser over hele elgen, sier han.



I samsvar med Miljødirektoratet og Mattilsynet hevder Johansson at ved å bedøve elgen, medfører det en stor risiko og fare. Både for elgen selv, men også for mennesker.

Han forteller nemlig at dersom de bommer med bedøvelsespilen eller at pilen faller ut et annet sted, kan mennesker tråkke på pilen å få i seg giften.

– Elgen sovner ikke direkte. Den kan dra inn i folkemengder, parker eller lignende, og om vi mister pilen kan noen tråkke på den. Da kan de sovne for godt, sier han og fortsetter:



– Det er rett og slett for farlig.



Vanskelig å følge

Ifølge seksjonslederen kan elgen komme langt før den sovner etter at den er truffet av bedøvelsespilen, den kan da gjøre masse skader på veien.

For dersom de skal følge elgen etter at den har blitt truffet, kan de miste elgen ut av synet.

– Vi må følge elgen med bil, elgen tar selvsagt snarveier over hekker, gjerder og hager, og vi må jo følge trafikken. Den kan havne på ryggen et sted når den endelig sovner, og innvollene vil da risikere å klemme sammen lungene så den kveles, uten at vi finner elgen, sier Johansson.

Han opplyser om at det var et ungt dyr som ikke hadde noen kalv. Så det var en tragedie for dyret, men for elgstammen er det ikke noe kjempekrise, forklarer han.

– Det er fryktelig trist at elgen måtte oppleve en slik stress-situasjon før den ble tatt. Vi redder stadig dyr som har satt seg fast i gjerder, tau, fotballmål, klesstativ og grevlinger som har kommet seg inn i hus, for å nevne noe. Avliving er siste instans.