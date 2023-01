Kjendisene droppet egen premierefest etter misnøye

Dagbladet gjør som VGTV og satser på kjendiskonkurranse-TV bak betalingsmur. I likhet med «Ikke lov å le på hytta» er konseptet «Nødt eller sannhet» spilt inn på under ett døgn, hvor også alkohol serveres.

Komiker Hasse Hope leder Dagbladet-satsningen. Foto: John Andresen/Aller Media

I programmet spiller kjendisene flasketuten peker på, og kan velge om de skal svare på et spørsmål, gjennomføre en utfordring, eller trekke seg.

«Nødt eller sannhet» ledes av Hasse Hope, som sier at «målet er å finne Norges mest skamløse kjendis».

Vinneren belønnes med 50.000 kroner.

Bekrefter misnøye

Serien ble spilt inn i juni i fjor. I august fikk God kveld Norge kjennskap til at enkelte deltakere angivelig skal ha ønsket å stoppe produksjonen, ikke syntes premisset var klart nok og angret på gjennomførte oppgaver.

At det har vært misnøye blant deltakere bekreftes av programsjef i Aller, Tellef Dahll, som synes det er trist.

Aller-sjefen sier til God kveld Norge at han har ikke hørt noe om det angivelige ønsket om å stoppe produksjonen.

Det er Monday Production som har laget og solgt inn konseptet til Dagbladet. Dahll sier produksjonsselskapet hadde dialogen med deltakerne.

Hele konkurransen ble spilt inn på under ett døgn. Foto: John Andresen/Aller Media

Monday-redaktøren for programmet henviser til Aller når det kommer til spørsmål om misnøye.

– På forhånd hadde Monday research-samtaler med deltakerne for å høre hvor grensa gikk for dem, og hvor vilt vi kunne gjøre det. Det er en konkurranse hvor deltakerne skal trekke seg underveis, poengterer Dahll, og legger til at det var nødvendig med både «trygge» og vanskelige oppgaver for å komme i mål med konkurransen.

Dahll er klar på at de har vært veldig opptatt av at deltakerne skulle føle seg hørt underveis i prosessen, og at Aller har vært i direkte kontakt med enkelte.

Likevel mener han at det er naturlig at noen kan angre.

– Dersom deltakerne fortsatt føler på misnøye, er det trist. Vi har ikke fått beskjeder om at folk ikke er fornøyd med sluttproduktet.

Deltakerne har fått lov til å se gjennom materialet og komme med innspill. Foto: John Andresen/Aller Media

– Kritikken høres grunnløs ut

Nøyaktig hva som skal ha skapt misnøye sier Dahll at kjendisene må svare på selv.

– Vi er fornøyd med prosessen vi har hatt i etterkant og synes fra vår side at vi har håndtert dette ryddig, slår han fast.

– Deltakerne har fått gjennomsyn av episoden og fått komme med innspill. Vi har tatt hensyn til disse, forteller Dahll.

– Var det i forkant planlagt at deltakerne skulle få se gjennom episodene, eller er det et grep dere tok i ettertid?

– Det er en helt naturlig del av etterarbeidet, svarer han.

På spørsmål om mye har blitt slettet etter kjendisenes ønske, sier Dahll at alle TV-programmer må ta valg når timevis av opptak skal settes sammen.

God kveld Norge har vært i kontakt med samtlige deltakere som medvirker i serien og spurt om misnøye, dialogen med Aller, og hva de synes om sluttresultatet.

Vi har ikke fått svar på spørsmålene, men Mia Gundersen har sendt følgende uttalelse via Allers pressekontakt:

Mia Gundersen under inspillingen av DBTV-serien. Foto: John Andresen/Aller Media

«Det som jeg anser som vanskelig med deltagelsen var at jeg ikke fikk noe informasjon på forhånd om hvor drøyt det kom til å bli. Oppgavene var tidvis ydmykende for flere av deltagerne og det føltes ubehagelig. Hadde jeg visst det på forhånd så ville jeg hatt et bedre grunnlag for å vurdere om dette konseptet passet for meg», sier Gundersen i uttalelsen.

Hun ønsker ikke å utdype noe videre til God kveld Norge.

At enkelte skal ha følt at premisset var feil, synes Dahll er kjedelig, men klargjør at konseptet ble solgt inn slik som det skulle foregå.

Han sier han synes det virker rart hvis noen skulle føle seg lurt, med tanke på samtalene før innspilling.

– Hele premisset er at hvis du ikke vil være med lenger, så trekker du deg. Tenker at den kritikken for meg høres kanskje litt grunnløs ut.

Droppet premiere

VGTV-profil Marlene Stavrum ønsker ikke å kommentere. Manageren i Maxsocial, Karianne Thorsrud, opplyser at Stavrum er på en lengre utenlandsreise, og vil derfor ikke delta på premieren.

Manager for Vidar Villa og Mia Gundersen, Chris Collins, skriver i en e-post til God kveld Norge at kjendisene ikke vil delta på premierefesten mandag. På spørsmål om årsaken til dette, svarer Collins ingen kommentar.

Jorun Stiansen og Adam Schjølberg ønsker ikke å kommentere noe rundt produksjonen.

Sebastian Solberg og Egil Skurdal har ikke besvart God kveld Norges gjentatte henvendelser.

Ingen av de nevnte dukket opp på premierefesten i Oslo mandag, da God kveld Norge var til stede.

Tellef Dahll sier at de fikk inntrykk av at ingen ville komme i forkant.

– Jeg synes det er trist at de ikke ønsker å komme på festen, og vi må åpenbart snakke sammen. Jeg har inntrykk av at noen ikke er fornøyd. Vi må stå for kontakten vi har hatt og tenke at den er god.

– Kjipt

Kun to av de som medvirket i programmet var til stede på premierefesten - Dagbladets egne Jonas Hammer og programleder Hasse Hope.

Både Hasse Hope og Jonas Hammer mener det er kjipt at de andre deltakerne valgte å utebli fra premierefesten. Foto: God kveld Norge

Hammer synes det er synd at ingen av de andre deltakerne ønsket å komme.

– Jeg tror jo at de andre sliter med å stå inne for det de endte opp med å gjøre under innspillingen. Det er selvfølgelig kjipt at de ikke er her, jeg hadde gledet meg til å se dem, sier han.

Hammer legger til at han håper det ikke er han eller Hope de er sure på, og at de kan møtes som venner på et senere tidspunkt.

Hope forteller at det var god stemning under innspillingen, og ingenting som tilsa at det skulle bli dårlig stemning i etterkant.

– Der og da var det kjempestemning - hoying, latter og klapping. Folk var veldig spente på hvordan det ville gå. Selve opptaksdagen var en dans på roser, en fryd.

God kveld Norge påpekte at det er påfallende at samtlige av deltakerne ikke vil kommentere eller stille til premierefest. Tellef Dahll avkrefter at dette er et PR-stunt.