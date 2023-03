Kjendiscoach skal gifte seg med seg selv

Lamin Frank Coker (32) er for mange kjent under navnet Laminofly - den personlige treneren til en rekke norske kjendiser, blant andre Else Kåss Furuseth, Agnes Kittelsen og Iselin Guttormsen.

I sistnevntes podkast, «G-punktet», snakket han ut om det store valget han nylig har tatt.

Coker skal nemlig inngå ekteskap med seg selv førstkommende lørdag.

Startet som tull - ender med vielse

Han forteller at ideen kom etter å ha vært i et bryllup som han beskriver som «skikkelig, skikkelig fint».

– Og da tenkte jeg: «Herregud. Jeg tror jeg har lyst til å gifte meg», sier Coker til God kveld Norge.

PERSONLIG TRENER: Lamin Frank Coker jobber som personlig trener og wellness-coach. Foto: Privat

Kjendiscoachen forteller at han helt siden han var liten har tenkt at hvis han noen gang skal gifte seg, så måtte det være med en han aldri i verden kom til å skille seg fra.

– For min del er giftemål og skilsmisse, det er gjensidig utelukkende. Så da tenkte jeg at hvis jeg ser på datinghistorikken min og statistikken rundt omkring, da skjønner jeg jo at da blir det ikke noe giftemål, sier han og fortsetter:

– Jeg innså at den eneste jeg vet at jeg aldri kommer til å skilles fra, det er jo meg selv.

På Cokers Instagram kommer det tydelig frem at treneren er veldig opptatt av selvkjærlighet og det å ta vare på seg selv.

Han forteller at han diskuterte giftemålet med en kamerat, først og fremst på tull, da kameraten poengterte at akkurat dette jo er Cokers hjertesak.

– Også var jeg litt sånn: «Men høres det litt narsissistisk ut?». Jeg var litt frem og tilbake, sier han, men forteller at han kom raskt til enighet med seg selv om at dette var noe han hadde lyst til å gjøre.

Ikke bekymret for at ekteskapet blir en hindring

Coker understreker at selv om han er veldig opptatt av å dyrke kjærlighet til seg selv, betyr ikke det at det skal gå på bekostning av kjærligheten og omsorgen man føler for andre.

– Det betyr bare at det ene forholdet som jo er viktigst, ikke må neglisjeres. Og det er jo forholdet vi har til oss selv.

Treneren er ærlig på at valget har skapt reaksjoner, men at det først og fremst har vært positive tilbakemeldinger.

– Noen synes det er veldig underholdende, og flere skjønner jo ikke hva det betyr i praksis. Men det er mange som sier at det absolutt gir mening, og at de er glade for at jeg er en av de som velger å gjøre dette fremfor noe annet, sier han.

KJENDISVENNER: Coker har mange kjendiser på sin kundeliste. Her sammen med forfatter, skuespiller og modell Tinashe Williamson. Foto: Privat

– Men noen har jo reagert med: «Nei! Jeg vil at du skal finne din drømmepartner, og da kan du ikke gifte deg med deg selv. Du fortjener noe mer», men da blir jeg sånn - jaha? Er jeg ikke bra nok? ler 32-åringen.

Vil aldri gå på bekostning av forholdet

Coker er på ingen måte redd for at ekteskapet skal stå til hinder for en eventuell, fremtidig kjæreste.

– Vi mennesker er i stadig utvikling, og i ulike faser av livet har vi ulike ønsker og ulike behov. Og fordi at vi har så sykt grunnleggende forståelse for kjærlighet, er det godt mulig at det kommer en tid hvor jeg ønsker en annen elsker - for en kortere periode eller en lengre periode.

32-åringen understreker at et eventuelt annet forhold aldri vil gå på bekostning av forholdet han har med seg selv.

– Det ville blitt en tilleggsting, og ikke en ting som erstattet ekteskapet, sier han.

På spørsmål om han ikke kan komme til å gifte seg med noen andre i fremtiden, svarer han at han ikke kan tale for fremtiden.

– Men jeg hadde blitt veldig overrasket om jeg skulle komme til å gifte meg med noen andre. Men igjen, vi er i stadig utvikling, så jeg må ta utgangspunkt i alt jeg vet, kjenner og føler i dag, og jeg vet ikke om det er det samme om ett år eller en uke.

Bryllupet skal foregå i Kulturkirken Jakob i Oslo nå på lørdag. Iselin Guttormsen uttalte i sin podkast at det vil bli et bryllup på steroider.

– Alt som vanligvis skjer på en hel dag, skjer nå i løpet av noen timer. Det blir noe utenom det vanlige, sier Coker til God kveld Norge.

Det er hele 152 gjester som har svart ja til å komme på den spektakulære vielsen.

BLID: Coker sitt blide vesen har inspirert flere til å elske seg selv. På Instagram har han mer enn seks tusen følgere. Foto: Privat

32-åringen forteller at han har planlagt hele festen i løpet av åtte uker, og legger til at han nå skjønner hvorfor folk bruker bryllupsplanleggere.

– Det er helt sinnssykt mye planlegging. Lange dager og mange møter, mailer og telefoner i løpet av dagen.

– Blir noe mer enn bare symbolsk

– Når du gifter deg med deg selv, i sologami som det heter, i Norge, så får du ikke registrert det på samme måte som vanlige ekteskap, forklarer treneren.

Det kan han forstå, ettersom det er en del praktiske ting som kan bli veldig vanskelig.

– Økonomi og sånn, for eksempel. Men den hemmelige vigsleren som skal vie meg, har funnet den kontrakten som blir skrevet når et menneske gifter seg med seg selv, så det blir jo faktisk noe mer enn bare symbolsk, forteller han.

Han legger til at sologami ikke er så utbredt i Norge enda, og at hensikten hans ikke er at alle skal gifte seg med seg selv.

– Jeg vil bare at folk skal komme og feire fordi livet er verdt å feire hver dag, hele tiden, så ofte vi kan, avslutter Coker.