Kjæresten: – Jeg var livredd

I den andre podkastepisoden av Sofie Steen Isachsens (29) podkast «Snart mamma», er kjæreste og samboer, Vegard Jorstad (31) gjest.

Dette er først gang Jorstad snakker åpent om forholdet og livet deres sammen, da han ikke har ønsket å være en offentlig person.

Isachsen og Jorstad har tidligere hatt en relasjon til hverandre, da de var tenåringer. Nå er de kjærester igjen, og venter en liten gutt.



«Full circle», kaller Isachsen det.

I episoden deler de tankene rundt graviditeten, og at svangerskapet ikke har vært bekymringsfritt, etter at de i fjor mistet et barn.



«Kommer dette til å knekke oss?»

Jorstad beskriver dagen som den tyngste i hans liv.



Han forteller at han kollapset på jobben, og braste i gråt.

Beskjeden ble vanskelig å ta innover seg for begge. De hadde kjøpt inn en bamse til barnet, og begynt å forberede seg til rollen som foreldre.

Isachsen og Jorstads forhold var svært ferskt da de mistet barnet, noe som gjorde Isachsen redd for fremtiden med Jorstad.

Videre i podkasten forteller 29-åringen at hun spurte seg selv: «kommer dette til å knekke oss?».

Etter at paret fikk vite at Isachsen ikke lenger var gravid, dro hun til Trondheim for å komme seg vekk, og for å være med kjæresten.

Ble gravid på nytt

Etter tre måneder fant paret ut at de ventet barn igjen, noe influenseren beskrev som «heavy», fordi hun var redd for å miste et barn til.



– Det tok lang tid før jeg klarte å slappe av. Jeg var livredd. Den største gleden i livet skulle bli en fin ting, så ble det bare et mareritt, forteller Jorstad om frykten for å miste barnet.

Selv etter tolv uker klarte de ikke å finne roen.

Isachsen forteller at det ikke var før nylig at bekymringene og frykten har begynt å roe seg.



Frykter enda

For samboeren sitter frykten enda litt i.

– Jeg går fortsatt og tripper litt rundt, og er redd for at du skal ringe meg eller sende en melding. Eller at noe skal ha skjedd når jeg er på jobb, sier han og legger til:



– Jeg har jo ikke møtt ungen, men herregud så knyttet jeg føler meg til de små sparkene og hjerteslagene. Også at vi har sett ansiktet hans på ultralydbildet, og at vi har gitt han et navn.



Selv med bekreftelse fra lege som sier at alt er fint, klarer ikke paret helt å riste av seg bekymringene som henger i.



Men de legger ikke skjul på at de gleder seg mer og mer til å møte sønnen.