KISS kommer til Norge

TIL NORGE: På sin siste turne svinger KISS innom Norge. Her fra en konsert i København. Foto: TORBEN CHRISTENSEN

Det amerikanske rockebandet fra New York feirer neste år sitt 50-årsjubileum, og drar derfor ut på turne. Dette blir deres aller siste turné, og den har fått det passende navnet «The End Of the Road».

15. juli går turen innom Slottsfjell sitt festivalområde i Tønsberg, skriver Live Nation i en pressemelding.

– KISS er et legendarisk band som alltid byr på mer show og pyro enn noen andre. Når de i tillegg har en katalog med utallige hits, ligger alt til rette for en konsert som går ned i historiebøkene, sier Martin Nielsen i Live Nation, og fortsetter:

– Bandet elsker Norge, og nå som de feirer sitt 50-årsjubileum med noen siste konserter, er det med stor glede og stolthet vi ønsker de velkommen til Tønsberg.

Arrangøren lover samtidig flere artister på scenen og en komplett helaften, og de melder at konserten vil bli den største som noen gang har funnet sted i Tønsberg.

KISS startet egentlig på sin siste verdensturne i 2019, men pandemien satt en effektiv stopper. Nå kan nordmenn altså se dem live 50 år etter at de spilte sin første konsert i New York.

– Alt vi har bygget opp og alt vi har erobret gjennom de siste fire tiår, kunne aldri ha skjedd uten de millionene over hele verden som har fyllt klubber, arenaer og stadioner. Dette vil være den ultimate feiringen for de som har sett oss før, og siste mulighet for de som ikke har gjort det, sier KISS om avskjeden.

Billetter er i salg fra 8. desember kl. 10:00.