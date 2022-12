Kim Wilde skilles fra mannen etter 25 år

Det skriver Sky News.

Paret giftet seg i 1996 og har to barn sammen.

I en felles uttalelse delt på Wildes sosiale medier-kontoer, skriver paret at de ble enige om å skilles i fjor. Videre skriver de at ingen tredjepart er involvert, at de skal forbli venner og ønsker det beste for hverandre i de neste fasene av livet.

Paret møttes mens de begge dukket opp i West End-musikalen «Tommy» og giftet seg i september 1996 i Codicote i Hertfordshire.

Wilde er datteren til musiker, Marty Wilde, og ble berømt i 1981 med utgivelsen av hiten «Kids In America».

Popstjernen har turnert med store artister som David Bowie og Michael Jackson.

Fowler er mest kjent for å ha spilt hovedrollen som Mimban-løytnant i «Solo», «A Star Wars Story» i 2018 og «Dracula» i 2013, hvor han spilte Lord Godalming.