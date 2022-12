Kim Wigaard og Marius Hagen deler gladnyhet

Artist Kim Wigaard (34) og TV-personlighet Marius Hagen (32) har forlovet seg.

Det deler de selv på Instagram.

VG omtalte saken først.

Fridde blant pappesker og pizza

Til God kveld Norge forteller Hagen at Wigaard gikk ned på kne den 20. desember.

– Samme dag som vi overtok vår nye leilighet. Vi satt på gulvet omringet av pappesker og spiste pizza og tok en øl! Det var helt perfekt, sier 32-åringen.

Paret er kjent for sine ekstra personligheter som drag queens - Wigaard som Puffie Mantrap og Hagen som Pamela the Pam. Tidligere i år var de aktuelle både i Discovery+-serien «Drag Me Out» og TV 2 Play-serien «Drags».

Wigaard er i tillegg for mange kjent fra Melodi Grand Prix 2022, hvor han deltok med låten «La Melodia».

– Minimalistisk blir det nok ikke

Hagen forteller at de har begynt å snakke litt om bryllupet, men ikke låst seg til noe.

– Det eneste vi vet er at vi bryr oss ikke om «normalen», vi gjør det sånn som vi vil! Minimalistisk blir det nok ikke, vi er jo litt ekstra begge to, sier han til God kveld Norge.

Hagen forteller at de har brukt julen på å fortelle venner og familie om den store nyheten, og at feiringen skal tas med en tre ukers tur til Thailand i januar.

Når God kveld Norge spør om Pamela the Pam og Puffie Mantrap vil være til stede i det kommende bryllupet, svarer Hagen at dette må snakkes om.

– Vi gifter oss som Marius og Kim, men å finne på noe gøy med Pam&Puff i forkant kunne vært veldig gøy!!! Dette må snakkes om kjenner jeg.