Kim Kardashian slettet datterens TikTok-video

Kim Kardashian (42) og datteren North West (10) begynte å poste videoer sammen på TikTok i 2021.

Siden den gang har sistnevnte lagt ut flere videoer på egen hånd på deres felles profil «Kim and North».

I en nylig video hadde North kledd seg ut som rapperen Ice Spice og sang til hitlåten «Boy's a liar, Pt 2».

Fjernet videoen

Fansen var raske med å påpeke hvordan teksten til den populære sangen inkluderte grafiske skildringer av seksuell omgang.

Det resulterte i at mamma, Kim Kardashian, brøt inn og fjernet videoen.

– Så snart jeg så ordene, sa jeg: «Å nei, dette fjerner vi», forklarte «Keeping UP With The Kardashians»-stjernen til magasinet Time.



Kritisert av eksmannen

Realityprofilens eksmann og Norths pappa, Kanye West (46), har tidligere kritisert Kardashian for å la datteren deres bruke medieplattformen.

Kardashian innrømmet ovenfor magasinet at eksmannen kanskje har hatt rett og sa at det å være forelder noen ganger er «prøving og feiling».

Likevel mener realitystjernen at datteren ikke burde utestenges fullstendig fra appen.

– Hun elsker å lage «slimvideoer» og de små hår-videoene sine, og jeg vil kjempe for at hun skal få være kreativ, forklarer hun til magasinet.