Kim Kardashian er kåret til «Årets mann»

Kim Kardashian (43) har mottatt prisen som «Årets mann» av det amerikanske magasinet GQ.

Kardsashian er kjent fra realityserien «Keeping Up with the Kardashians». Hun er også entrepenør, modell og intet mindre enn snart ferdig utdannet advokat.



Kvinnen som har mange jern i ilden, deler selv nyheten på sin Instagram-profil.

I intervjuet med det amerikanske magasinet kommer det frem at hun er tildelt prisen, grunnet hennes innsats som gründer.

Skims er et av hennes flere selskaper, og ifølge GQ er det dette klesmerket som skal ha vært grunnen til hun fikk tittelen som «Årets mann».

Klesmerket Skims har nemlig et bredt sortiment, og nå skal hun også utvide soritmentet til herreundertøy.

Selskapet fokuserer dessuten på kroppspositivitet og inkludering.

I intervjuet med GQ snakker hun også blant annet om alt fra skilsmissen med den kontroversielle rapperen Ye, bedre kjent som Kanye West (46), til deres fire barn.