Kim bryter tausheten om Kanye

– Hatytringer er aldri okei eller unnskyldt. Jeg står sammen med det jødiske samfunnet og oppfordrer den forferdelige volden og hatefulle retorikken mot dem til å få en umiddelbar slutt.

Det skriver Kim Kardashian (42) på Twitter. Dette er første gang superstjernen uttaler seg etter bråket rundt Kanye West (45).

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end. — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 24, 2022

Sjokkerende uttalelser

Eksmannen har kommet med flere sjokkerende, antisemittiske uttalelser den siste tiden. Det har blant annet har resultert i at han har blitt utelatt fra flere sosiale plattformer.

I en av postene på Twitter, skrev rapperen følgende:

«I’m a bit sleepy tonight but when I wake up I’m going death con 3 On JEWISH PEOPLE.»

Benekter anklagene

Deadline.com skriver at West skal ha postet et skjermbilde av en meldingsutveksling med Sean «Diddy» Combs, hvor han skrev følgende:

«Ima use you as an example to show the Jewish people that told you to call me that no one can threaten or influence me. I told you this was war».

I tillegg har han gått hardt ut mot det jødiske folket på showet, Drink Champs. Her har West fortalt at han selv er jøde, og benektet derfor anklagene om antisemittisme.