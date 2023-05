I den nye sesongen av The Kardashians snakker Khloe Kardashian ut om sin erfaring med surrogati.

I sesongpremieren av sesong 3 av «The Kardashians» forteller Khloé Kardashian (38) om sin opplevelse med surrogati.

Realitystjernen ble mamma til en liten gutt i juni 2022. Han ble født gjennom surrogati. I tillegg til dette har hun datteren True (5).

I den første episoden av den tredje sesongen, forteller Khloé at hun synes surrogatprosessen har vært vanskelig. Dette gjør hun i en samtale med søsteren Kim og familievennen Scott Disick.

Sistnevnte spør Khloé om hun føler seg mindre knyttet til sønnen enn datteren, noe hun bekrefter har vært tilfellet.

– Kim sa at hennes var lett. Dette er ikke lett, innrømmer Khloé, som brakte datteren True til verden etter å ha gått gjennom sin egen graviditet i 2018.



– I sjokktilstand etter hele opplevelsen



Videre forklarer Kardashian at det først var da hun dro til sykehuset i anledning sønnens fødsel, at hun registrerte hva det var som virkelig skjedde.

– Jeg begravde definitivt hodet mitt i sanden under svangerskapet, slik at jeg ikke fordøyde hva som skjedde. Jeg tror ikke det har noe med babyen å gjøre.



Tidligere har TV-stjernen hevdet at ekskjæresten hennes, Tristian Thompson, overbeviste henne om å gjøre en embryooverføring dager før nyheten om farskapsskandalen hans ble avslørt.

Da kom det frem at han hadde fått barn med en annen kvinne samtidig som han var forlovet med Khloé.

– Jeg var definitivt i en sjokktilstand etter hele opplevelsen, sier hun.

Følte seg skyldig



Realitystjernen forteller at hun følte på skyld rundt prosessen med surrogatien.

– Jeg følte meg skyldig for at denne kvinnen nettopp hadde fått babyen min, så tar jeg babyen og går til et annet rom, så er de rett og slett avskilt. Jeg følte det var en slik transaksjonsopplevelse.

– Jeg skulle ønske noen var ærlige om surrogati og forskjellen på det (og et eget svangerskap). Men det betyr ikke at det er dårlig eller bra. Det er bare annerledes.

Kardashian har holdt sønnens liv relativt privat, og har kun delt noen få bilder av ham siden han ble født. I tillegg valgte hun å holde navnet hans privat de ti første månedene av livet hans.