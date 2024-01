Kevin Vågenes vant publikumsprisen

God kveld Norge er i salen under Humorpisen, og oppdaterer saken oppdateres.

Fredag er hele Norges morsomste kvinner og menn samlet under ett og samme tak, nemlig for Humorprisen 2023, som finner sted på Torshov i Oslo.

Tradisjon tro er det Else Kåss Furuseth (43) som leder prisutdelingen, og Humor-Norge skal hylles for femte gang.

Morten Ramm er initiativtager for humorprisen, som i 2019 fikk krass kritikk av blant andre Sigrid Bonde Tusvik for å være herretung. Etter kritikken uttalte Ramm til God kveld Norge at han håper folk i bransjen har blitt mer bevisste på mangfold.



Det er de beste humorprogrammene fra TV, nett og podkast, samt årets humorspire og årets standupkomiker som skal kåres i kveld.



Totalt åtte priser skal deles ut. Juryen består av ni personer knyttet til underholdningsbransjen.

Morsomste underholdningsprogram



Bordtenniskameratene – VGTV // VGTV

Huskestue – Seefood TV // TV 2

Kamikze – Nexiko // Warner Bros. Discovery

Stian Blipp fikk æren av å dele ut årets første pris, nemlig for morsomte underholdningsprogram.

Det ble «Bordtenniskameratene» som stakka av med seieren.

VANT: De fire kameratene stakk av med seieren i årets første kategori, nemlig Årets underholdningsprogram. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Årets standupkomiker

Martin Lepperød

Cècile Moroni

Jonna Støme

Jim Swann

Under årets andre kategori, var det Jonis Josef som kom på scenen for å dele ut pris.

Josef fikk dele ut prisen for årets standupkomiker til sin gode venn og kollega Martin Lepperød.

Foto: Thomas Evensen / TV 2

Morsomste humorprogram

Erlend og Steinar hjelper deg – Spark // Warner Bros. Discovery



Manndag – Viafilm // NRK



KARPE: Ferdig, men ikke kom og tørk – NRK // NRK

Komikerne er klare for kveldens tredje kategori, og det er podkastmakkere Martin Beyer-Olsen og Lars Berrum som står for utdelingen.

Det ble altså «Manndag» som stakk av med seieren.

Foto: Thomas Evensen / TV 2

Morsomste på nett

Morten Ramm// @rammnieu

utlending.memes// Javad El Bakali

Gauteshow// Munter

For å dele ut prisen for hvem som er morsomt på nett, fikk Vegard Trygveseid æren.

Det ble «Gauteshow» som stakk av med seieren.

Foto: Heiko Junge

Morsomste Podcast

Tusvik & Tønne// Podme

Backflip med Snorre Monssson// Juicy Production

Guttapassasjen// NRK

Med all respekt// NRK

Martha Leivestad ble komikeren som fikk dele ut prisen for morsomste podkast.



Prisen gikk til Snorre Monssons podkast «Backflip med Snorre Monsson». Det er Monssons andre pris for kvelden.

Humorpris-vinneren tok med seg kjæresten og skuespiller Ida Oldeide Hay opp på scenen. Hun er kjent fra NRK-serier som «Elevrådet» og «Alle sammen».

Foto: Heiko Junge

Årets humorspire

For å dele ut prisen til årets humorspire, fikk Snorre Monsson æren.

Monsson vant nemlig prisen i samme kategori i 2023.

Det ble Nora Svenningsen som stakk av med seieren i kategorien årets humorspire.

Foto: Heiko Junge

Morsomste humordrama

Basic Bitch – Feelgood // Warner Bros. Discovery



Hva skjedde med Solveig? – Seefood // NRK



Føkkings Fladseth – The Oslo Company // TV 2



Fladseth fortalte til God kveld Norge i romjulen at han har et nært forhold til Humorprisen. Han har selv vært nominert tidligere. I år er det TV-serien som kan vinne pris som årets humordrama-serie.

– Jeg føler jo at vi har laget et ganske tydelig humordrama, så det er gøy å bli nominert i den kategorien. Jeg føler at serien kan stå på litt flere bein, at det er drama der, men også veldig mange morsomme scener. Det er en veldig fin pris å være nominert til.

Det ble også Fladseth som stakk av med seieren i kategorien morsomste humordrama, med serien «Føkkings Fladseth».

Foto: Heiko Junge

Publikumsprisen

Kevin Vågenes

Isalill Kolpus

Lisa Tønne

Henrik Fladseth

Markus Neby

Kristine Grændsen

Fridtjof Josefsen

Charlotte Frogner

Natalie Bjerke Roland

Bjørn Myrene

Vinneren av utdelingens gjeveste pris ble Kevin Vågenes.

Foto: Heiko Junge

