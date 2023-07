Kevin Spacey frikjent for ni tilfeller av seksuelle overgrep

28. juni startet rettsaken mot den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey (64), etter at fire menn anklaget ham for seksuelle overgrep mellom 2001 og 2013.

En av mennene kalte Spacey for en «avskyelig seksuell overgriper» og hevder at han våknet av at Hollywood-stjernen hadde oralsex med ham.

Rettssaken har den siste måneden tatt plass ved Londons Southwark Crown Court, hvor Spacey har stått ovenfor tolv siktelser for seksualforbrytelser som han nekter for.



Nå frikjennes han i ni av tilfellene, melder Reuters.

–Jeg ser for meg at mange av dere forstår at det er mye for meg å ta inn over meg etter det som skjedde i dag, sier Spacey kort tid etter frifinnelsen, ifølge BBC.

– Jeg er ydmyk over utfallet i dag, fortsatte han.

Han viser også sin takknemlighet ovenfor juryen.

– Jeg har har lyst til å si at jeg er ekstremt takknemlig overfor juryen for at de har tatt seg tid til å nøye undersøke alle bevisene og faktaene før de kom til sin konklusjon, la Spacey til.

Tårevåt Spacey i retten



Spacey begynte å gråte da han hørte jurylederen si at han var frifunnet ni ganger, skriver BBC. Kort tid senere skal han ha omfavnet advokatene sine.



BRAST I GRÅT: Illustrasjonen viser en tårevåt Kevin Spacey da han ble frifunnet i retten. Foto: Elizabeth Cook

Under rettssaken argumenterte Spaceys forsvarer, Patrick Gibbs for at 64-åringen var blitt forhåndsdømt i sosiale medier og anklaget tre av de fire anklagerne for løgn.



– Det er ikke en forbrytelse å like sex, selv om du er berømt. Det er ikke en forbrytelse å ha sex, selv om du er berømt. Det er heller ikke en forbrytelse å ha uforpliktende sex. Og det er ikke en forbrytelse å ha sex med noen av samme kjønn, for vi lever i 2023 og ikke 1823, sa forsvareren.

Det er over fem år siden Spacey fikk de første anklagene om grenseoverskridende seksuell atferd rettet mot seg i forbindelse med metoo-bevegelsen.

Erkjente ikke straffskyld

I juli i fjor erkjente skuespilleren straffskyld på fem av anklagene, fire for seksuelle overgrep og én for å ha fått en person til å delta i en seksuell aktivitet uten samtykke.



Spacey erkjente seg ikke skyldig på ytterligere sju anklager om seksualforbrytelser i januar. Han benektet da også en rekke påståtte seksuelle overgrep mot en mann fra 2001 til 2004. Det opplyser NBC.

Spacey er kjent fra filmer og serier som «American Beauty», «De mistenkte» og «House of Cards».

Saken oppdateres!