Kevin Hart bæsjet på seg i Norge

AVSLØRER: Komiker Kevin Hart forteller intim historie fra et Norgesbesøk. Foto: Chris Pizzello / AP

Skuespiller og komiker Kevin Hart (43) holder ikke tilbake i et ferskt intervju med Kelly Clarkson (40).

Det er i hans eget talkshow, «Hart to Heart», at komikeren avslører historien.

Duoen snakker om de mindre glamorøse sidene ved å turnere verden rundt, og åpner seg om noen av de pinligste øyeblikkene de har opplevd på scenen.

Komikeren skal i en Instagram-post fra 2020 ha delt den samme historien, men det er først nå at det blir bekreftet at hendelsen skjedde i Norge.

Gjestet Oslo Spektrum

Komiker-legenden sto for første gang på en norsk scene i 2016, da i Oslo Spektrum. Sist gang han var på norgesbesøk var i 2018 da han fylte Vallhall Arena i Oslo.

Det er imidlertid ikke bekreftet hvilket årstall Hart henviser til i historien.

I 2016 ble Harts show utsolgt etter knappe 20 minutter. På grunn av etterspørselen så arrangørene seg nødt til å sette opp et ekstrashow.

– Fuck it

Komikeren forteller at mageproblemene oppsto etter han hadde spist rå kylling.

Hart forteller i intervjuet at han følte seg dårlig flere timer før showet hans startet, men at han ikke ville skuffe fansen som hadde betalt for å se han.

– Når vi kom backstage gikk jeg rett på toalettet. Jeg satt der i sikkert en time, sier han og fortsetter:

– Jeg sa «vær så snill Gud, hva som måtte komme ut, la det komme ut nå».

Videre forteller komikeren at han gikk på scenen og kom seg midtveis gjennom showet, før han omsider følte at magen begynte å jobbe mot han.

– Jeg tenkte «Å nei. Ikke gjør dette mot meg, kom igjen Kevin, fullfør». Jeg prøver å fortelle vitsen min, men alt jeg klarer å tenke på er mageproblemene, sier han og fortsetter:

– Det var den siste spøken i showet, og jeg prøver å kjappe meg med å fortelle den. Til slutt får jeg så vondt i magen at jeg kramper meg sammen, og da tenkte jeg «fuck it», og bæsjet på meg. På scenen!

Komikeren forteller at han gikk rett på toalettet etter showet var ferdig og kastet buksene i søpla.

– Så forlot jeg lokalet. Jeg fortalte alle at de ikke burde sette seg i bilen med meg. Jeg sa jeg måtte være alene i den bilen med sjåføren, avsluttet han.

