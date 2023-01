Kelly Osbourne har blitt mor i all hemmelighet

Kelly Osbourne (38) har blitt mamma. Det avslørte Sharon Osbourne (70) i en episode av det britiske talkshowet The Talk.

Det skriver Entertainment Tonight.

Videre fortalte Sharon at Kelly har fått en gutt, med navn Sidney. Det kan se ut som den lille gutten har blitt oppkalt etter faren, Slipknot DJ Sid Wilson.

– Hun vil ikke la et bilde gå ut av ham, og jeg er så stolt av henne, fortalte Sharon og refererte til datteren.

Sharon avslørte ikke nøyaktig når Kelly fødte, men i november florerte spekulasjonene om at Kelly hadde gått i fødsel, etter at hun la ut en kryptisk melding på Instagram story. Hun skrev «OK, da setter vi i gang» på et sort bilde. Siden den gang har det vært stille fra stjernen.

I mai kunngjorde Kelly at hun var gravid og tok til Instagram for å dele nyheten.

– Jeg vet at jeg har vært veldig stille de siste månedene, så jeg tenkte jeg skulle dele med dere alle hvorfor. Jeg er så glad for å kunne fortelle at jeg skal bli mamma. Å si at jeg er glad dekker det ikke helt. Jeg er i ekstase, skrev hun da.