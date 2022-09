Kaveh Rashidi har blitt tobarnsfar

PAPPA TIL TO: Kaveh Rashidi er nå blitt pappa til to, en gutt og en jente. Foto: God morgen Norge

Torsdag kveld var det duket for premiere på årets «71 grader nord kjendis» på Odeon kino.

Da lege og TV-profil Kaveh Rashidi (34) omsider dukket opp på den røde løperen hadde han en meget god grunn til forsinkelsen.

– Jeg har vært på fødeavdelingen i nesten ett døgn nå. Jjeg har fått en datter, forteller han til God kveld Norge.

Rashidi forteller at han bare skulle hjemom en tur for å hente «litt basis-ting», da han bestemte seg for å stikke innom «71 grader nord»-gjengen.

– Jeg ble sendt hjem av kjæresten for å hente ammeinnlegg, bleier og brystvortesalve. Så skulle jeg komme tilbake igjen når hun har våknet, for hun og babyen la seg til å sove, også har jeg ikke fått den meldingen ennå.

Rashidi sier at han derfor øynet muligheten til å svinge innom Odeon kino.

– Jeg bor rett nedi her, så jeg heiv meg på sykkelen. Så får jeg bare bli her inntil hun sender melding om at jeg kan komme tilbake igjen, sier en fornøyd Rashidi.

Meddeltaker Line Andersen legger til at Rashidi har vært flink på å oppdatere gjengen fra «71 grader nord» gjennom natten.

– Vi har fått lov å følge begivenheten i løpet av natten på vår gruppechat. Vi føler vi har vært med, og vi er veldig stolte av både Kaveh, mor og de to barna deres.

Rashidi forteller at fødselen gikk kjempebra, og at det står bra til med både mor og barn.

– Jeg bare venter på at de skal våkne igjen, jeg.

Fra før av har Rashidi og samboeren Aina lille Albert på to år.