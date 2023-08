Katy Perry-låtskriver har forsvunnet

Den svenske modellen og artisten Camela Leierth-Segura, som har skrevet Katy Perry-låten «Walking On Air», har vært savnet siden juni.

Det melder nettstedet Deadline.

Den svenskfødte musikeren ble sist sett 29. juni, ifølge en rapport.

Venninnen til den savnede, Liz Montgomery, la ut følgende på Instagram:

«Vi søker desperat etter informasjon om hvor vår kjære venninne Camela Leierth befinner seg, som kanskje også bruker navnet Camela Leierth Segura. Camela har vært savnet siden 29. juni, og hennes siste kjente kontakt var i Beverly Hills, California.

SAVNET: Camela Leierth-Segura ble sist sett 29. juni. Foto: Skjermdump

Hun skriver at de er svært bekymret for hennes sikkerhet og til tross for deres beste innsats, har de lokale myndighetene ikke klart å finne henne.

«Walking on Air» ble beskrevet som en deep house og disco-låt med 90-talls Eurovision-vibber, og var den andre singelen fra Perrys fjerde studioalbum, «Prism».

Den debuterte som nummer 34 på Billboard Hot 100 og debuterte som nummer åtte på Billboard Hot Digital Songs i oktober 2013.