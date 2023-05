Katter, korsetter og smykker preget stjernefesten

Den første mandagen i mai er årets hendelse i motenes verden. På Metropolitan kunstmuseum i New York viser de største moteikonene at de fortsatt er på topp - eller ikke. For de neste ukene vil bloggere og motekommentatorer plukke fra hverandre, tolke, juble og kritisere. Kanskje daler en stjerne på motehimmelen i kveld, og kanskje gjør et nytt moteikon sin entré.

UNDER ARGUSØYNE: Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen skapte et øyeblikk på løperen i en Chanel-kjole fra 2010. Men var det ikonisk eller stemte det ikke i år? Foto: Mike Coppola / AFP / NTB

De har en oppgave

Met Gala 2023 har et tema, og denne gangen er oppgaven Karl Lagerfeld med undertittelen «A line of beauty». Tolkningen av oppgaven er opp til hver enkelt. En vanlig kritikk av moteikonene er at de ikke svarer på oppgaven, men i stedet velger å vise frem en trend de tror kan slå an og skape et stort moteøyeblikk.

Den tyske motedesigneren Lagerfeld døde i 2019, og er mest kjent for sine samarbeid med Chloé, Fendi og Chanel.

I år ser det ut til at flere syntes korsettet forente tema og trend.

- Så mange korsetter på løperen i kveld, skriver New York Times motekommentator Jessica Testa.

GIGANT-DIAMANT: Den engelske artisten Dua Lipa bar en enorm Tiffany-diamant. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Blant de første store navnene som gjorde entre på en løper der blå og røde linjer slynger seg nedover trappen på kremfarget bunn var artisten Dua Lipa. Det mest iøyenfallende var kanskje den enorme Tiffany-diamanten hun hadde rundt halsen, som glitret desto mer i kontrast til den matte naturteksturen i den kremhvite kjolen med sorte detaljer.

BLING: Flere har tydelig forsøkt en egen vri på smykker. Her med lange kjeder hektet fast i neglene Foto: Jamie McCarthy / AFP / NTB

Og sensasjonelle smykker ser vi hos flere av de tidlig ankomne. Man må gå tett på for å få med seg alle detaljene hos denne stjernen, samtidig som antrekket til Rita Ora, som kom sammen med Taika Waitit, gir noe helt annet på avstand.

ASSISTENT: Det legges ned en enorm jobb i antrekkene, men det skal likevel se uanstrengt ut. Det gjørt ikke helt det når ett av kjolens tilbehør er en snikende assistent som sørger for at den ligger som den skal. Foto: Jamie McCarthy / AFP / NTB

Også den norske laksemilliardæren Gustav Magnar Witzøe (30) var til stede på årets store motebegivenhet.

Witzøe har de siste årene bemerket seg innen motebransjen. I april prydet han coveret til magasinet Numéro, og tidligere i år gikk 30-åringen på catwalken under New York Fashion Week. Dette er Witzøes aller første gang på den famøse Met-gallaen.

Nordmannen ble i tillegg inkludert i motemagasinet Grazias liste over de best kledde for kvelden. Her er han i godt selskap med blant andre Hugh Jackman, Gigi Hadid, Kim Kardashian og Kate Moss på samme liste.

Foto: ANGELA WEISS

Labbet opp løperen

Man skulle kanskje ikke tro at det gikk an å bli mer katteaktig enn Doja Cat, med glitrende ører og skarpe klør. Kjoleslepet ser ut som myk kattepels dandert i lekne haler.

KATTEAKTIG: Denne kjolen vakte oppsikt, og kan tolkes som en hyllest til Karl Lagerfelts berømte katt Choupette, som ikke ser helt ulik ut på det berømte fotografiet der hun spaserer opp en rød løper. Foto: Jamie McCarthy / AFP / NTB

Men mens Doja Cat velger å etterligne katten, har Jared Leto gått for en mer direkte tilnærming. Det er svært usikkert om han kåres til vinneren av det store moteøyeblikket, men hvis hensikten var å ligne mest mulig på en katt, danket han ut Doja da han labbet opp løperen. Effekten ble litt ødelagt da han tok av seg hodet, men alle lurte jo på hvem det var.

BEST IN SHOW: Hvis det var om å gjøre å ligne mest mulig på en katt, vant musiker og skuelspiller Jared Leto kvelden. Det er ikke sikkert det var poenget, men alle ville i hvert fall gjerne ta bilder sammen med ham. Foto: Mike Coppola / AFP / NTB

Karl Lagerfelts berømte katt Choupette levde et luksusliv med diamantsmykker, reiser på private jetfly og er hittil den eneste faktiske katten som har mottatt en personlig invitasjon til Met Galaen i år. Hun avslo dessverre, siden hun foretrekker å kose seg hjemme. Dette meldte hun på sin instagramkonto. Men katten støttet fullt ut hyllesten av Lagerfelt.

- Vi hyller min pappa hver dag siden han forlot oss, og vi er veldig beveget over å se enda en dag dedikert til ham.

KATTEKLEM: Chupette foretrakk å bli hjemme, og kostymet er så realistisk at det også ser ut som det heller ville vært hjemme enn på Met-Gala. Selv når det får gi artisten Lizzo en klem. Foto: Mike Coppola / AFP / NTB

Gjør det enkelt - eller gjør det veldig komplisert

Gala-gjester som ikke vil gjøre det alt for komplisert for seg selv, kan også bare kle seg som en Lagerfeld. Designeren selv gikk i høy hvit skjortekrave, lang pudderhvit hestehale og solbriller.

SER RØDT: Den røde løperen er øyeblikket for mote, men man kommer på at de antagelig har litt av en fest i vente også når man får øye på Pierce Brosnan, bedre kjent som James Bond (Goldeneye, Tomorrow Never Dies), på løperen sammen med Keely Shaye Smith. Foto: Jamie McCarthy / AP / NTB

Skuespiller Pierce Brosnan gikk for solbrillene. Komikeren Trevor Noah gikk muligens for hestehalen og hvit skjorte, men dette er et antrekk ingen vil huske. Kanskje han ikke prøvde på det heller.

PRØVDE LITT: Men vi må være enige om at han ikke har overanstrengt seg. I hvert fall når vi ser hvor mye jobb og ubehag enkelte andre har lagt ned i antrekket. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

En som definitivt prøvde, var rapperen Lil Nas X. Han har full kroppssminke som skal være lagt på med pensler og pinsett, ikke med nål og tråd. Ifølge The Guardians kommentator Alyx Gorman stanset hele alle opp på løperen.

BLING: Rapperen Lil Nas X vakte oppsikt med denne looken. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Mens de kreative teamene har lagt hodene i bløt for at nettopp deres stjerne skal gjøre furore i det viktige galla-øyeblikket, er det nå motekritikerne begynner sitt arbeid. For motejournalistikk kan også være kritisk på sitt vis, og the Guardian-spaltist Calla Wahlquist er blant de som har vært tydelig på Twitter under hele live-sendingen.

Om Pedro Pascal skriver hun:

- Han ser objektivt forferdelig ut, men OGSÅ objektivt fantastisk. Shorts! Støvler! Jeg vil ikke snakke om håret en gang! Dette er interessant.

Pedro Pascal is on his way to the 2023 #MetGala pic.twitter.com/z0GOuqygG8 — Film Updates (@FilmUpdates) May 1, 2023

Mens Zendaya er kjedelig får Jeremy Pope med et gigantisk pelsaktig slep med et portrett av Karl Lagerfeld får slakt. På Daily Mails årlige kåring av den dårligst kledde er allerede Jennifer Lopez, Kate moss og Jenna Ortega blant de nominerte. Sanger og skuespiller Janelle Monae forsøkte seg med en forvandling på løperen, noe som har ført til flere store Met Gala-øyeblikk på løperen. Blant kritikerne har det ikke helt vært stemning for det denne gangen, og hun er blant de som kritiseres.

TRANSFORMASJON: Janelle Monae får ikke en like varm mottagelse for sitt forvandlingsøyeblikk som Blake Lively fikk da hun forvandlet kjolen fra rødtoner til blåtoner på løperen i 2022. . Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Kritikerne har også sine favoritter allerede. Her et et utvalg av favoritter flere har pekt på.

Når alle har passert løperen, er selve begivenheten et cocktailselskap, en visning av årets utstilling og et middagsselskap med underholdning.