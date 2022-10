Katrine Moholt om kysset: – Hvis det skal kysses, vil jeg gjerne være med på det selv

GOD KVELD NORGE (TV 2): For et par uker siden ble publikum vitne til et kyss på parketten. Nå forteller Katrine Moholt hva som egentlig skjedde.

Lørdag kveld møtte åtte deltakere opp til dans på Skal vi danse: all stars-parketten i H3 Arena. Temaet for kvelden var «Min helt».

Flere av deltakerne valgte å dedisere dansene sine til kjente og kjære som står de nær, mens andre gikk for en humoristisk vri.

Til slutt var det Katrine Moholt (49) og Kari Traa (48) som måtte ut i danseduell. Det hele endte med at Kari Traa måtte forlate dansekonkurransen.

Partneren måtte trekke seg

Da God kveld Norge møtte Moholt og dansepartneren Tarjei Svalastog (23) etter sending, er de takknemlig for å få være med videre i danseeventyret.

– Jeg er så glad. Det var så utrolig morsomt. Jeg er så takknemlig for alle som har stemt. Utrolig gøy å få komme litt videre, sier Moholt.

MORFAR: Katrine Moholt danset for sin avdøde morfar under lørdagens sending. Foto: Espen Solli

Det er andre gang Moholt havner i duell denne sesongen. Sist gang var det med Egor Filipenko ved sin side, noe som også ble deres siste dans sammen før Filipenko måtte trekke seg på grunn av en prolaps i nakken.

Mot slutten av Filipenko og Moholts siste dans sammen, ble man også vitne til et aldri så lite kyss mellom danseparet.

Se video av det angivelige kysset øverst i saken

På spørsmål om det faktisk var et kyss, svarte Filipenko til God kveld Norge:

– Ja! Og det var jo ikke planlagt. Jeg skulle bare kose med Katrine, og så var hun så glad, så jeg bare «jaja!». Det var jo godt, så det var jo ikke noe feil i det. Mer av det, si!

Forteller hva som egentlig skjedde

Moholt valgte den gang å ikke kommentere kysset, men lo ved siden av. Nå åpner hun opp om hva som egentlig skjedde.

– Det kysset fikk ikke jeg med meg. Uka før var det truseglipp, som jeg ikke forsto var et truseglipp, men som pressen fortalte meg om i etterkant. Og så var det angivelig et kyss fra Egor, som jeg heller ikke fikk med meg, så det er noen litt sånn «ut av dæ sjæl»-opplevelser her, sier en lattermild Moholt etter sending.

Dansepartneren Tarjei Svalastog hopper plutselig inn fra siden:

– Vi skal ikke kysse! Selv om Helene Olafsen gjerne vil ha et kyss, så skal ikke vi kysse, ler han.

– Men jeg kan avsløre så mye som at neste uke så SKAL jeg kysse! Men ikke med deg, da, Tarjei, legger Moholt til.

– Det er sykt å si

49-åringen forteller at verken hun eller ektemannen Snorre fikk med seg at det var et kyss inne i bildet den aktuelle lørdagen for et par uker siden.

– Nei, Snorre fikk jo heller ikke med seg det kysset. Det som skjedde var jo at på slutten av dansen sitter jeg på gulvet, og Egor skal hjelpe meg opp. Så bøyer han seg ned mens jeg ser opp, og da ser jo det ut som et kyss for de som så på TV.

Videre forteller hun at Filipenko kaster seg på og forteller pressen at det var et kyss, men at det ikke stemmer.

– Vi gjorde ikke det, altså. Det var ikke et kyss. Hadde det vært et kyss hadde det jo vært kjipt å gå glipp av det, sier Moholt med et glimt i øyet.

– Det er sykt å si, ler Svalastog ved siden av.

– Ja, men hvis det kysses, vil jeg gjerne være med på det selv, avslutter Moholt.