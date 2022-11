Kate Moss går viralt med ny puppeglipp

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er ikke første gang supermodellen kjører «free the nipple» foran paparazziene.

IKKE SJENERT: Supermodellen Kate Moss har vist seg å være lite sjenert over egen kropp opp gjennom årene. Denne uken ble hun fotografert med nok en puppeglipp. Foto: Antonio Calanni

Torsdag kveld samlet kjendisene seg i London for å feire brusen Diet Coke sitt 40-års-jubileum. Blant de fremmøtte var den britiske supermodellen Kate Moss (48), som for tiden fungerer som kreativ leder for Diet Coke.

Moss dukket opp i det som beskrives som en ny, moderne versjon av den ikoniske, gjennomsiktige kjolen hennes fra 90-tallet. Det skriver Page Six.

Nå går bilder av supermodellen viralt på internett, etter at hun ble avbildet med venstre bryst hengende ut av kjolen - blottet for paparazziene.

GLIPP: Kate Moss sitt venstre bryst var synlig for paparazziene da hun og en venninne var på vei hjem fra et utested i London torsdag kveld. Foto: JUPA, LDTS

Om Moss var oppmerksom på puppeglippen vites ikke. Det er dog ikke første gangen puppene til 48-åringen går viralt.

Det samme skjedde blant annet i 2012 - denne gangen i forbindelse med en ferietur til Ibiza.

48-åringen later ikke til å være sjenert over kroppen sin. Tidligere har hun også frontet store reklamer og kampanjer uten en tråd på kroppen.

Blant annet dukket hun opp helt naken i Pirellis kalender for 2012, og frontet en kampanje for Agent Provocateur kun iført tiara, brudeslør og brudebukett i 2018.

Kate Moss startet sin modellkarriere som 14-åring i 1988 og ble raskt en ettertraktet nykommer i bransjen. På midten av 90-tallet innledet hun et forhold til skuespiller Johnny Depp, og sammen ble de betraktet som ett av de hotteste Hollywood-parene på den tiden.

Innen år 2000 var Moss å regne som en av verdens mest suksessfulle supermodeller.