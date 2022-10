Katarina Flatland tok med følgerne inn på fødestua

Onsdag ble en ny episode av podkasten «Åpen journal med Katarina og Harald» lagt ut. Den ferske episoden har fått tittelen «Fødsel-spesial» og inneholder lydopptak fra fødestua på Ullevål sykehus.

– Da er klokken 09:39 og vi er på vei til Ullevål sykehus for å dra på kontroll, og for å få vite om det er ting på gang, innleder Katarina Flatland (33) podkast-episoden med.

Det som egentlig bare var ment å være en kontroll, endte med styrtfødsel for programlederen, som også er nyutdannet lege.

– Da ligger vi på føden og venter på at det skal skje spennende ting. Da legen undersøkte meg hadde jeg 3-5 centimeter åpning uten at jeg kjente det. Så da var det mulighet for å bare utvide livmorhalsen, også blir vi igjen her nå på føden.

– Vi venter i stor spenning, legger ektemannen Harald Meling Dobloug (33) til, som også er utdannet lege.

Ble varm i trøya

Flatland forteller at de følte seg trygge og godt ivaretatt på sykehuset, noe som gjorde at mannen begynte å få litt ekstra selvtillit.

– Jeg begynte å kjenne på at jeg trivdes i dette miljøet og at det var godt med ryggdekning hvis man skulle trenge hjelp. Også er det jo blitt sånn at man kan lære seg det aller meste på internett i disse dager, til og med hvordan man får vannet til å gå hos en potensielt ganske snart fødende kvinne, sier Dobloug i en del av podkasten som er spilt inn i etterkant av fødselen.

Rett etter får vi igjen høre et opptak fra fødestuen.

– Nå er det en som begynner å bli litt varm i trøya her, for hva er det du sitter å googler nå, Harald? spør Flatland.

– Eh, nå googler jeg hvordan man tar vannet. Jeg tenkte jeg kunne spørre om jeg kunne få lov å ta det, svarer Dobloug som forbereder seg ved hjelp av Youtube-videoer.

Så svigersønnen prøve seg som jordmor

Legeparet hadde også tatt med seg Katarinas mor, Anne-Lise Flatland, inn på fødestua, mens far Hallvard Flatland fikk i oppdrag å være barnevakt for deres førstefødte, Bernard (2).

– Vi har fått besøk av mamma som skal være med på fødsel. Det synes jeg er veldig koselig, sier Flatland i podkasten.

Anne-Lise Flatland kom inn på fødestua rett før vannet skulle tas, og ble da vitne til at svigersønnen prøvde seg som jordmor. Verken Flatland eller Dobloug tenkte der og da at dette kanskje var litt rart, men sistnevnte har stusset litt i etterkant.

– Nå tenker jeg tilbake på det, at det kanskje var litt spesielt. Og det som var mer spesielt enn å stå å kjenne på sin egen kones livmorhals og sin snart fødte sønns hode, er å gjøre det mens svigermor er i rommet, innrømmer han i podkasten.

Flatland forklarer så hvordan dette gjøres.

– For de som ikke vet hvordan man kjenner på en livmorhals - man stikker jo hånda langt oppi ...

– Dåsa? spør Dobloug.

– Alternativt skjeden, sier Flatland.

– Gråt da jeg hørte det

De siste tjue minuttene består av pusting, pesing og lyder som tydelig indikerer at et barn er på vei.

Til God kveld Norge forteller Flatland at de har delt mye fra svangerskapet og eget liv siden de startet podkasten, og at det derfor føltes riktig å invitere med seg følgerne inn på fødestua.

– Samtidig føltes det veldig intimt, personlig og litt skummelt. Man vet jo aldri hvordan en fødsel blir, men ettersom alt gikk bra føltes det fint å dele.

Om ikke annet, synes hun det er fint å nå ha en helt utrolig opplevelse på opptak, som de kan ha som et minne resten av livet.

– Jeg har hørt gjennom episoden, og må innrømme at jeg gråt da jeg hørte selve fødselen. Det kan være sterk kost for noen, men jeg tenker at denne episoden passer for de som ønsker å være med på en fødselsopplevelse. Mens de som kanskje ikke ønsker å høre på det, kan vente til neste episode, når tema er noe annet enn fødsel!

Hun legger til at hun setter enormt stor pris på alle de fine og varme tilbakemeldingene hun har fått i etterkant av publisering av episoden.

Ikke den første

Den 7. oktober valgte Flatland å dele med sine følgere på Instagram at lille Bastian hadde kommet til verden.

33-åringen er kanskje en av de første til å ta med seg følgerne inn på fødestua via podkast, men å ta med følgerne via TV-skjermen har flere kjendiser gjort før henne.

Blant andre komiker Sigrid Bonde Tusvik lot seerne ta del i både fødsel, forberedelser og den første tiden med datteren Jenny i serien «Sigrid blir mamma» i 2013.

Også Jørgine Massa Vasstrand hadde kamerateamet med seg på slep under fødselen, i den nyeste sesongen av «Funkyfam».