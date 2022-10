Katarina Flatland har født

BARN NUMMER TO: Katarina Flatland har fått sitt andre barn sammen med ektemannen Harald Meling Dobloug. Foto: Erik Edland

Den folkekjære programlederen og nyutdannede legen Katarina Flatland (33) deler på Instagram at hun har fått sitt andre barn.

– Velkommen til verden, lille Bastian.

Flatland giftet seg i 2018 med sin utkårede Harald Meling Dobloug (33), som også er utdannet lege. Sammen har de ett barn fra før, sønnen Bernard på to år.

Det var i mai programlederen kunne dele med sine følgere at paret ventet sitt andre barn sammen. Da la hun ut en video av gravidmagen på Instagram, og skrev at de gledet seg til å bli en familie på fire.

Gladnyheten ble imidlertid delt i parets podkast, «Åpen Journal», først.

Der ble det spilt av en video der sønnen Bernard forteller om babyen i magen til Flatland, den samme som senere ble lagt ut på Instagram.

– For de som ikke ser dette her, så peker Bernard på din mage. For der er det en bitteliten baby, sier Dobloug i podkasten.

GIFT: Katarina Flatland har siden 2018 vært gift med legen Harald Meling Dobloug. Foto: Jon Olav Nesvold

– Jeg må si at jeg er veldig letta. Nå er det mange kilo som gikk av mine skuldre fordi det å være gravid i mange måneder uten å kunne si det til noen, det synes jeg er vanskelig, fortsetter Flatland.

Katarina Flatland er for mange kjent som tidligere programleder for programmer som «Jakten på kjærligheten», «Idol» og «God sommer Norge».

I 2011 deltok hun også i «Skal vi danse», hvor hun endte opp med en fjerdeplass. I tillegg er hun datteren til den kjente programlederen Hallvard Flatland.