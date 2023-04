Karpe vant årets pop

Spellemannprisen fyller 50 år, og lørdag kveld samles musikkbransjen for å hylle både kollegaer og selve utdelingen.

Det skal deles ut totalt 28 priser under årets Spellemann-utdeling. Prisene går til de artistene som har utmerket seg i løpet av musikkåret 2022.

Elektronika-artisten ARY åpnet showet, før programlederne Yosef Woldemariam og Selma Ibrahim inntok scenen.

– Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Spellemann 2022, åpnet Ibrahim med.

PROGRAMLEDERE: Yosef Woldemariam og Selma Ibrahim er årets programledere. Foto: God kveld Norge

– I kveld feirer vi det å eldes med stil, følger Woldemariam opp med, og sikter til prisens 50-årsjubileum.

Under følger en oversikt over alle vinnere og nominerte i de ulike kategoriene. Vinneren er uthevet med en sort understrek.

RNB/Soul

For å dele ut prisen i kategorien RNB/Soul kommer Jonas Benyoub på scenen.

– I Norge mener jeg vi har alt for få RNB-artister, men heldigvis har vi noen veldig få som pusher kategorien i riktig retning, sier Benyoub.

Charlotte Dos Santos

Fieh

Nelly Moar

Beharie

Tradisjonsmusikk

Gabba

Julie Alapnes

Erlend Viken Trio

Akselsen/Kvernberg/Carstensen

Elektronika

ARY

Jerry Folk

André Bratten

han gaiden

– Jeg skal prøve å ikke begynne å grine. Det er liksom min ting, føler jeg, sier ARY fra scenen.

– Noen ganger skulle jeg ønske at ARY var en slags avatar. Skillet mellom artist og menneske er helt visket ut, og det er veldig sårbart.

ÅRETS ELEKTRONIKA: ARY tok prisen får årets elektronika. Foto: Astrid Pauline Toldnes

Pop

Karpe

Anna of the North

Sondre Justad

AURORA

Karpe var for første gang nominert i kategorien pop.

– Det er helt sjukt at den skiva vi har laget har vunnet i en kategori som pop, sier Magdi.

Blues

Ledfoot

Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen

Billy T Band

Rita Engedalen

Metal

Kampfar

Sylvaine

Khold

CULT MEMBER

Årets låtskriver

Karpe

UNDERGRUNN

Sondre Lerche

Synne Vo

TO PRISER: Hittil har Karpe vunnet to priser. De har fremdeles mulighet til å vinne fire til. Foto: God kveld Norge

– Jeg er veldig takknemlig for alt som har skjedd de siste årene, og spesielt for at Omar Sheriff - den skiva vi trodde var mest nisje, skal gå så bra.

– Vi er glade for at de under 18 år liker det og kommer på konsertene våre, det ikke gitt og det kjenner man på en ekstra takknemlighet for, sier Magdi til God kveld Norge etter å ha vunnet prisen for årets pop og årets låtskriver.

Klassisk

Vilde Frang

Ensemble Allegria

Leif Ove Andsnes

Truls Mørk

Håvard Gimse

Årets internasjonale suksess

Peder Elias

Daniel Herskedal

Sigrid

Kristine Tjøgersen

Barnemusikk

Rasmus og Verdens Beste Band

Mandarinsaft

Aslak Brimi

Hallaisiken

Samtid

Løvlid/Hytta/Nyhus

Trondheim Symfoniorkester & Opera

Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann

Ida Løvli Hidle

Lasse Marhaug

TONOS komponistpris

Inger Hannisdal

Eirik Hegdal

Honningbarna

Bjørn Morten Christophersen

Årets musikkvideo

Ramón (SÅ KLART DET GJØR VONDT)

SALTI (Demons)

Aurora (A Temporary High)

Karpe (PAF.no)

– Det er helt utrolig, jeg kan ikke tro det. Det har vært en så stor drøm for meg hele livet, sier Ramón til God kveld Norge om å vinne sin første Spellemannspris.

Alternativ POP/ROCK

Sondre Lerche

Louien

Daniel Herskedal, Emilie Nicholas

Jenny Hval

Årets produsent

Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn

AURORA og Magnus Skylstad

Matias Téllez

PACIFY

Åpen klasse

Ingrid Jasmin

Jon Balke

Anja Lauvdal

Sound Stories

Årets tekstforfatter

Karpe

Odd Nordstoga

Sondre Lerche

Fredrik Høyer

Country

Embla and the Karidotters

Ingvild Flottorp

Trond Svendsen & Tuxedo

Silver Lining

Festmusikk

Beathoven

Vidar Villa

Stavangerkameratene

Rotlaus

HipHop

Jonas Benyoub

Musti

UNDERGRUNN

Tyr

Jazz

Trondheim Jazzorkester & GURLS

Master Oogway with Henriette Eilertsen

Wako

Moskus

Rock

Honningbarna

The Good The Bad and The Zugly

Madrugada

WIZRD

Viser og visepop

Moddi

Odd Nordstoga

Ingeborg Oktober

Trond Granlund

Årets gjennombrudd

UNDERGRUNN

Ballinciaga

Ramón

Jonas Benyoub

Amanda Tenfjord

Årets låt

Ballinciaga, David Mokel - Dans på bordet

Ramón - Ok jeg lover

UNDEGRUNN - Italia

vinni - glorie

Beathoven, Capow x 2g - Sør-Afrika

Karpe - PAF.no

Årets utgivelse

Karpe (Omar Sheriff)

UNDERGRUNN (UNDERGRUNN)

Honningbarna (Animorphs)

Sondre Lerche (Avatars Of Love)