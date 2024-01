Karpe selger «mansion» til vill sum

TiL SALGS: Rappegruppa Karpe bestående av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel har lagt ut bygg for salg. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Saken oppdateres

– Takk for fem fine år i Skien. Fortell en venn (med spenn), deler Karpe i på Instagrams historiefunksjon.



Ifølge Finn-annonsen, ligger boligen til salg for 25 millioner kroner.

TAKK: Karpe takker for fem fine år i Festiviteten i Skien. Foto: Skjermdump, Instagram

Bygget som selges er Festiviteten i Skien, som duoen kjøpte i 2018, gjennom selskapet sitt Vi er best AS. Den gang betalte de 11 millioner kroner for bygget.

Bygget har blitt brukt til blant annet å holde intimkonserter, innspillinger og ulike arrangementer.