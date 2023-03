Karpe og Undergrunn kan ta storeslem

Spellemannsprisene for 2022 skal deles ut lørdag 15. april på H3 Arena, og i dag ble de nominerte annonsert.

Karpe gjennomførte ti konserter i Spektrum i fjor, slapp album, kom med dokumentar, og det ble sluppet en bok om duoen.

SEKS NOMINASJONER: Karpe kan ta storeslem. Foto: Heiko Junge

Det høye aktivitetsnivået reflekteres i Spellemann-nominasjonene, hvor de er nominert i hele seks kategorier, og for første gang i kategorien «Pop».

– Det er overveldende. Det er som alle jobber, man blir glad for at det som betyr noe for deg betyr noe for andre også. Vi lager musikk på norsk, så spellemannspris er en av de få utmerkelsene vi kan få, sier Chirag Patel til God kveld Norge.

– For oss går det ganske lang tid mellom hver utgivelse, det er vel fem år siden jeg var på Spellemann sist. Så jeg synes det er kjempegøy å være her og gleder meg til utdelelsen.

Chirag om parodi: – Det er ti av ti

Kompanjongen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid var ikke til stede.

– Han har flere barn enn priser så han har dessverre ikke tid, ler Patel.

HipHop-gruppa Undergrunn er nest mest nominert med hele fem nominasjoner. Blant annet med sangen «Italia» i kategorien «årets låt».

– Jeg er cocky

God kveld Norge var tilstede på Michaels i Oslo hvor flere artister var samlet for anledningen. Ballinciaga er nominert til to priser, «årets låt» og «årets gjennombrudd». Kun to dukket opp på lanseringen.

– Han tredje er på en date han ikke kunne si nei til, sier Ballin til God kveld Norge.

Året 2022 har vært spinnvillt.

– Jeg koser meg veldig. Vi er veldig takknemlig for alle som hører på musikken vår, sier en av de rosa maskene.

TikToker David Mokel var også med, han deltar på låta «Dans på bordet».

– Jeg er litt cocky, så jeg forventet dette, sier han.

Tilbake etter tung periode: – Føler meg friskere

Sondre Lerche er også en av de som er nominert mest med hele fire nominasjoner. Han har vunnet én gang før.

– Det er alltid gledelig å være på en oppatgående kurve. Jeg fikk tre nominasjoner på forrige plater men ingen pris. Så det hadde vært gøy med en sånn harpe i år, sier Lerche.

Han fikk også spørsmål om han har en ny dame i livet sitt.

– Det har vært et hektisk år på mange fronter, jeg kan ikke klage, sier han kryptisk, og legger til at han har flyttet til Oslo.

Sondre Lerche med kryptisk svar om kjærlighetslivet

Rørende

Bandet Honningbarna er nominert i tre kategorier.

– Det er stas. Vi har fått én Spellamann før og da sto vi på en rotteklubb i Nederland, og vi sto på scenen mens mamma ringte meg og fortalte at vi hadde vunnet, forteller dem.

Beathoven syntes det var rørende å være nominert i flere kategorier.

– Så føler vi at det er fortjent, vi har jobba, sier en av de bak maskene.

Beathoven hinter om drastisk endring

De hadde også med seg Capow og 2g som er med på låta SØR AFRIKA.

– Vi skal feire med å dra ut å spise kanskje, sier gutta.

– Vi forventer ingenting. Første CD-en jeg hadde var Karpe, og nå er vi nominert med Karpe liksom, sier Beathoven.

Til God kveld Norge hinter de om en stor endring i fremtiden.

– Kanksje det skjer noe med disse, sier de og peker på maskene.



Disse er nominert:

Alternativ POP/ROCK:

- Sondre Lerche

- Louien

- Daniel Herskedal, Emilie Nicholas

- Jenny Hval

Barnemusikk

- Mandarinsaft

- Aslak Brimi

- Hallaisiken

- Rasmus og Verdens Beste Band

Blues

- Ledfoot

- Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen

- Billy T Band

- Rita Engedalen

Country

- Embla and the Karidotters

- Ingvild Flottorp

- Trond Svendsen & Tuxedo

- Silver Lining

Elektronika

- ARY

- Jerry Folk

- André Bratten

- han gaiden

Festmusikk

- Beathoven

- Vidar Villa

- Stavangerkameratene

- Rotlaus

HipHop

- Jonas Benyoub

- Musti

- UNDERGRUNN

- Tyr

Jazz

- Trondheim Jazzorkester & GURLS

- Master Oogway with Henriette Eilertsen

- Wako

- Moskus

Klassisk

- Vilde Frang

- Ensemble Allegria

- Leif Ove Andsnes

- Truls Mørk, Håvard Gimse

Metal

- Kampfar

- Sylvaine

- Khold

- CULT MEMBER

Pop

- Karpe

- Anna of the North

- Sondre Justad

- AURORA

RNB/SOUL

- Charlotte Dos Santos

- Fieh

- Nelly Moar

- Beharie

Rock

- Honningbarna

- The Good The Bad and The Zugly

- Madrugada

- WIZRD

Samtid

- Løvlid/Hytta/Nyhus

- Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann

- Ida Løvli Hidle

- Lasse Marhaug

TONOS komponistpris

- Inger Hannisdal

- Eirik Hegdal

- Honningbarna

- Bjørn Morten Christophersen

Tradisjonsmusikk

- Gabba

- Julie Alapnes

- Erlend Viken Trio

- Akselsen/Kvernberg/Carstensen

Viser og visepop

- Moddi

- Odd Nordstoga

- Ingeborg Oktober

- Trond Granlund

Åpen klasse

- Ingrid Jasmin

- Jon Balke

- Anja Lauvdal

- Sound Stories

Årets gjennombrudd

- UNDERGRUNN

- Ballinciaga

- Ramón

- Jonas Benyoub

- Amanda Tenfjord

Årets internasjonale suksess

- Peder Elias

- Daniel Herskedal

- Sigrid

- Kristine Tjøgersen*

Årets låt

- Ballinciaga, David Mokel - Dans på bordet

- Ramón - Ok jeg lover

- UNDEGRUNN - Italia

- vinni - glorie

- Beathoven, Capow x 2g - Sør-Afrika

- Karpe - PAF.no

Årets låtskriver

- Karpe

- UNDERGRUNN

- Sondre Lerche

- Synne Vo

Årets musikkvideo

- Ramón (SÅ KLART DET GJØR VONDT)

- SALTI (Demons)

- Aurora (A Temporary High)

- Karpe (PAF.no)

Årets produsent

- Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn

- AURORA og Magnus Skylstad

- Matias Téllez

- PACIFY

Årets tekstforfatter

- Karpe

- Odd Nordstoga

- Sondre Lerche

- Fredrik Høyer

Årets utgivelse

- Karpe (Omar Sheriff)

- UNDERGRUNN (UNDERGRUNN)

- Honningbarna (Animorphs)

- Sondre Lerche (Avatars Of Love)