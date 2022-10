Karpe drar på europaturné

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter å ha stått bak ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum i sommer, er doen klare for å ta Europa med storm.

Onsdag delte Karpe nyheten om at de drar ut på europaturné. Dette forteller de på Instagram.

Til VG, opplyser Karpes management, Little Big Sister, at størrelsen på konsertene varierer fra å kunne romme cirka 600 til 2000 personer, med et antatt snitt på rundt 1000.

Videre meddeler managementet, at den populære dansegruppen, QuickStyle, blir med på turnéen.

I august solgte duoen ut Oslo Spektrum hele ti ganger. Turnélisten består av hele 20 europeiske byer: