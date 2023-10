Karoline Bjerkeli Grøvdal giftet seg med TV 2-reporter

NYGIFTE: De to forelskede ga hverandre sitt ja lørdag. Foto: Terje Aamodt

– Vi storkoste oss og sitter igjen med mange sterke inntrykk som vi sannsynligvis aldri kommer til å glemme, forteller Krogsæter Aarre til God kveld Norge.

VG omtalte gladnyheten først.

Bjerkeli Grøvdal og Krogsæter Aarre har vært sammen siden 2018, og delte på Instagram i fjor at de hadde blitt forlovet, med teksten «Resten av livet».

– Det var på tide og det er veldig hyggelig, sa Aarre til God kveld Norge den gang.



Krogsæter Aarre forteller til God kveld Norge at gårsdagen gikk over all forventning og var pakket med sterke inntrykk.

– Dagen var både vellykket og emosjonell. Fantastiske gjester på ein fantastisk plass gjorde dagen uforglemmelig.

Krogsæter Aarre kan fortelle at de nygifte på ingen måte har landet etter den store dagen. Men at de forhåpentligvis gjør det i løpet av bryllupsreisen.

– Bryllupsreisen er lagt til varmere og mindre hektiske strøk på Mallorca og Ibiza. Værmeldingene ser heldigvis lovende ut.

Det nygifte paret giftet seg på Nesaksla i Åndalsnes, kun få kilometer fra Isfjorden i Rauma kommune i Romsdalen, som også er Bjerkeli Grøvdals hjemsted.

Det var kanskje ikke så rart at menyen for gårsdagen hadde røtter fra samme sted:



– Menyen besto av en treretter med (meget gode) lokale råvarer fra traktene rundt Rauma, forteller Krogsæter Aarre.



Bjerkeli Grøvdal har sju medaljer i terrengløp-EM, og har i løpet av de to siste årene blitt europamester i terrengløp.

Krogsæter Aarre er sportsjournalist hos TV 2.