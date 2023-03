Karen Elene Thorsen snakker ut om spontanabort: – Ble så redd

I denne ukens episode av «Fødselspodden» med Tuva Fellmann er det Karen Elene Thorsen (25), kjent under Instagram-navnet «Fattig student», som er gjest.

I episoden deler Thorsen åpenhjertig om en tøff tid, hvor hun spontanaborterte to ganger.

– Det var tøft og trist. Jeg bare knakk sammen. Det er rart å sørge over noe du ikke kjente og som kun var der et par dager, sier hun i podkasten.

– Litt skremt, men veldig glad

Thorsen forteller at hun sluttet på p-piller og gikk over til å registrere syklusen i en app. Sommeren 2020 ble hun gravid for første gang.

– Det var ikke planlagt. Da jeg så de to strekene på graviditetstesten ble jeg litt skremt, men også veldig glad. Vi klarte å snu det om til at «oi, det var ikke meningen, men herregud så koselig. Dette klarer vi», forteller hun.

Etter at gründeren og kjæresten fant ut om graviditeten dro de til legen. Her fikk Thorsen beskjed om å ta en såkalt hCG-test.

– Da hadde jeg et veldig lavt tall. Legen sa at det betyr ikke at det ikke er noe der, men at jeg måtte ta en ny hCG-test om to dager. Så lenge tallet går oppover er det bra.

Da Thorsen omsider skulle sjekke resultatet på den nye hCG-testen, viste det seg at tallet var lavere enn på første test. Det var da hun fikk beskjeden om at hun hadde spontanabortert.

– Det var en rar sommer og enda rarere ble det etter sommerferien. Da klarte jeg å bli gravid igjen.

Spontanaborterte igjen

Thorsen beskriver følelsene som blandet, da paret fant ut at de var gravide igjen etter første spontanabort.

– Vi ble jo glade, men også litt stresset med tanke på det som skjedde første gangen.

Da Thorsen ble gravid igjen, startet hun rett på med hCG-testene.

– Da hadde jeg et kjempehøyt tall. Så jeg ble sånn «oi, her er det en baby!». Men så fortsatte jeg å ta blodprøver hver uke og plutselig stoppet stigningen, så jeg spontanaborterte igjen.

Havnet i en ond spiral

Matbloggeren forteller at hun tok det hele tungt og at hun var bekymret for fremtiden.

– Jeg hadde trøstet meg med at én spontanabort er det så mange som skal oppleve eller har opplevd, at det kommer til å gå fint. Men to, og det var kanskje 2,5 måned i mellom de. Jeg ble så redd for at jeg skulle få det vanskelig med å bli gravid.

Thorsen forteller at hun brukte mye tid på å google og på å bekymre seg.

– Jeg gikk rundt og fryktet at det var noe. Det gikk ganske hardt inn på psyken min, sier Thorsen som var 23 år på daværende tidspunkt.

Det hele skjedde på samme tidspunkt som Thorsen startet opp sitt eget selskap under koronapandemien.

– Jeg satt bare i leiligheten og googlet. Det er jo ikke sunt, men så klarte jeg ikke la være heller. Jeg klarte heller ikke å distrahere meg, fordi jeg kunne jo ikke gå ut og møte folk. Jeg havnet i en ond spiral, hvor jeg hele tiden snakket stygt til meg selv.

Var utbrent

Det var da matbloggeren dro til en akupunktør at hun skulle få svar på flere av bekymringene.

– Jeg fikk vite at jeg hadde hatt for høye skuldre og jobbet for mye. Jeg var jo utbrent. Det visste jeg ikke at jeg skulle finne ut av da jeg gikk til henne.

Så ble hun gravid for tredje gang. Fellmann påpeker i podkasten at Thorsen begynner å smile når hun forteller om den tredje graviditeten.

Forberedte seg mentalt

Paret bestemte seg for å prøve å bli gravide etter at de flyttet hjem til Flekkefjord.

– Da forberedte jeg meg mentalt på å spontanabortere mange ganger.

Det tok tre måneder fra paret begynte å prøve, til Thorsen ble gravid.

– De første månedene var jeg veldig bekymret og prøvde å ikke knytte meg. Det er jo trist det og, men jeg forsøkte å holde det litt på avstand.

Jo flere uker som gikk, jo mer kunne Thorsen og samboeren kjenne på gleden over graviditeten.

I slutten av november ble matbloggeren mamma til en liten gutt.