Kåre Conradi (51) er glad for at han ventet med å få barn

Denne uken ble det kjent at skuespiller Kåre Conradi (51) tar over kjent og kjær rolle.

Han er nemlig den nye Skomaker Andersen i filmen «Den første julen i Skomakergata» som er basert på den 44 år gamle NRK-julekalenderen.

I den forbindelse møter God kveld Norge Conradi på Filmhøsten 2023, og han legger ikke skjul på at han gleder seg til premieren senere denne høsten.

FILMAKTUELL: Skuespiller Kåre Conradi vil snart være å se på kinolerretet som den nye Skomaker Andersen i «Den første julen i Skomakergata». Foto: Nordisk Film

Venter med å vise filmen til datteren

Selv er Conradi småbarnsfar. I 2020 ble han og musiker Lene Marlin (42) foreldre til en liten jente.

Likevel venter han med å vise filmen til datteren.

– Hun er tre år og denne filmen egner seg veldig godt fra fem-seks og oppover, sier han.

FORELDER: Kåre Conradi og Lene Marlin har en liten datter sammen. Foto: Lise Åserud

Den nye skomakeren avslører overfor God kveld Norge at til tross for at datteren ikke kan se filmen riktig enda, har de sammen sett den originale serien med Henki Kolstad som den originale Skomaker Andersen.

– Jeg begynte litt tidlig og hun var veldig fasinert av Fru Enebær på torget og alle disse karakterene, ler han og legger til:

– Så det er ikke sikkert hun kjøper helt enda at pappa er skomakeren.

Conradi beskriver småbarnslivet som alle klisjeer.

– Det er veldig rørende og vakkert. Og jeg er helt ødelagt, sier han lattermildt.



Skuespilleren forteller nå at han er glad for at han ble pappa i en alder av 49 år.

– Veldig glad for at jeg fikk barn i den alderen

Han deler åpenhjertig at siden han er såpass voksen har han tid til å puste litt ekstra, tenke mer over det, og ønske om å legge vekk andre ting.

– Jeg tipper mange foreldre er sånn uansett hvilken alder, men for meg som har holdt på ganske mye så er jeg veldig glad for at jeg fikk barn i den alderen, sier Conradi.



51-åringen legger ikke skjul på at skuespillerkarrieren går fint å kombinere med småbarnslivet.

Datteren hans er det største i verden forteller han, og det er ingenting som blir viktigere enn henne.

– Jeg er en voksen pappa. Da er det lett å velge vekk litt jobb, avslutter Conradi.