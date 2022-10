Kaos i kulissene på «We love the 2000s» - artist hardt ut mot arrangør

Forrige helg arrangerte Nordic Beats det de markedsførte som «tidenes 2000-tallshow» i Telenor Arena. Flere av 2000-tallets største artister og DJs skulle gå på scenen og lage et fyrverkeri av et show på Fornebu.

Blant disse var det tidligere Spice Girls-medlemmet Melanie C, russiske t.A.T.u., DJ Aligator og Bomfunk MC's.

Det ble imidlertid ikke helt som forventet for publikum. I etterkant av lørdagens show oppsto det heftig kritikk i sosiale medier. Flere av artistene som sto på plakaten dukket nemlig ikke opp.

Kritikken gikk hovedsakelig ut på mangel på informasjon, både før og underveis i showet.

– Dårlig å ikke bli informert

Verken t.A.T.u eller DJ Aligator dukket opp på scenen, uten at publikum ble informert om dette. Flere skriver i sosiale medier at de sto lenge og ventet på at sine favorittartister skulle gå på, men at de til slutt innså at dette ikke kom til å skje.

Showets offisielle Instagram-konto hadde i tillegg lagt ut en video av DJ Aligator bare timer før konsertstart, hvor de skriver at han er klar for «tidenes fest».

– Dårlig å ikke bli informert om at artister ikke dukker opp. Burde få penger tilbake for et opplegg som ikke ble som lovet, skriver en i kommentarfeltet på det nevnte innlegget.

– Hva var det han egentlig var klar for? Ikke dette showet i alle fall, skriver en annen.

Skylder på arrangøren

Den dansk-iranske artisten DJ Aligator, kjent for «The Whistle Song», sier til God kveld Norge at ingenting ble som forventet den aktuelle kvelden.

– Jeg elsker Norge, og mine norske fans er veldig viktig for meg, så jeg så frem til å gå på scenen og feste med resten av Telenor Arena.

– Ettersom tiden gikk og showet ble forsinket opptil flere ganger, og det til og med etter at t.A.T.u. kansellerte sin opptreden fra begynnelsen av, ga det oss likevel ikke tid til å opptre. Det betyr at mange artister den kvelden opptrådte lenge etter sin faktiske oppsatte tid, forklarer DJ Aligator, hvis egentlige navn er Ali Asghar Movasat.

Videre legger han skylden over på arrangøren.

– Og hvem sin feil er det? Definitivt arrangøren. Det er arrangøren sitt ansvar å holde styr på tiden under hele showet fra start til slutt.

Chris Collings i Nordic Beats svarer på kritikken lenger ned.

La ut forklaring på Facebook

Dagen etter arrangementet ble det lagt ut et innlegg på «We love the 2000s» Facebook-side, hvor de forklarer seg om kvelden før.

ENESTE FORKLARING: Facebook var den eneste plattformen arrangørene brukte til å gi en forklaring på hva som skjedde. Foto: Skjermdump fra Facebook

Her skriver de at det var tekniske forsinkelser begge dagene (den samme arrangøren sto også bak «We love the 90s»-eventet fredagen før, journ.anm), som gjorde at de måtte kutte ut en DJ hver kveld.

I tillegg forklarer de at russiske t.A.T.u. ble forhindret i å forlate Moskva grunnet omstendighetene, og sikter til den pågående krigen i Ukraina.

Beklagelsen stopper dog ikke kritikken i kommentarfeltet.

– Jeg synes dere kunne løst det på en annen måte, både logistikkmessig med tiden og artistene, samt hvordan dere har valgt å formidle det til oss. Er ellers fornøyd med helga, står det i en av kommentarene.

En annen spør om hvorfor arrangøren ikke opplyste om noe av dette fra scenen.

– Klart dette er irriterende for oss som er betalende.

Videre i kommentarfeltet kommer det også frem at den planlagte etterfesten til arrangementet som skulle finne sted på utestedet NOX/Sollihagen heller ikke gikk etter planen.

AFTERPARTY: Heller ikke etterfesten gikk som planlagt. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Kjempekjekt å sitte i flere timer og vente på noen artister som tydeligvis bare har snudd i døren, og at de som jobber der sier «de er bare forsinket, de kommer». Her har dere mye å ta tak i til neste år!

Under en annen kommentar som påpeker at artistene ikke dukket opp på etterfesten, svarer arrangøren dette:

– Det var tekniske problemer på stedet, så vi kunne rett og slett ikke sende artistene på.

Beklager på det sterkeste

God kveld Norge har vært i kontakt med administrerende direktør i Nordic Beats, Chris Collings, som står bak arrangementet.

Han sier først at det dessverre ble tekniske forsinkelser i kjøreplanen begge dager, og viser til at de ikke har tillatelse til å holde på lenger enn til klokken 23.00.

– Da hadde vi dessverre ikke annet valg enn å kutte en DJ per dag. Fredag gikk ikke DJ Dune på scenen og lørdag gikk ikke DJ Aligator på scenen. Det er dessverre risikoen med så mange artister på scenen i løpet av en kveld.

– Det var solgt 150 billetter til et lukket afterparty lørdag kveld, der DJen ikke fikk spilt. De 150 billettene vil bli refundert.

Avslutningsvis beklager Collings på det sterkeste, og håper publikum uansett hadde to fine kvelder på Telenor Arena.

– Vi vet mange har fulgt oss siden starten i 2011, og ingenting er verre for oss enn når slike ting skjer.

KOM IKKE: Den russiske duoen t.A.T.u. kom seg ikke til Norge på grunn av den pågående krigen i Ukraina. Foto: FRED PROUSER

God kveld Norge spurte gjentatte ganger om publikum fikk informasjon om frafallet av artister før eller under showet, noe arrangøren ikke svarer på.

Flere ganger blir han også spurt om når de ble klar over at t.A.T.u. ikke kom seg ut av Moskva. Disse henvendelsene blir heller ikke besvart.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra t.A.T.u., foreløpig uten hell.

Hva gjelder refusjon av billettene til selve showet, uavhengig av etterfesten, svarer Collings dette:

– Vi jobbet helt til siste artist gikk på scenen med å prøve å løse situasjonen. Endringer av artister kan forekomme, refusjon gis kun ved total avlysning av hele arrangementet. Dette opplyses på Ticketmaster sine sider før billettkjøp.

Trodde de ble informert

DJ Aligator forteller at de dårlige forholdene og mangelen på kontroll til slutt gjorde det helt umulig for ham å gi fansen den forestillingen de fortjener.

– Vi trodde at de (fansen, journ.anm) ble informert, eller i det minste fikk en offentlig beklagelse fra arrangøren av eventet. På mine vegne skulle jeg ønske at kvelden ikke endte som den gjorde, og jeg håper virkelig at jeg/vi på en eller annen måte kan komme tilbake og gjøre opp for fansen, avslutter han.

Chris Collings i Nordic Beats sier til God kveld Norge at DJ Aligator ikke kjenner til detaljene i hendelsesforløpet denne kvelden, og at han ser dette fra sitt perspektiv som artist/DJ.

– DJ Aligator var opprinnelig satt opp til å spille et kort sett før Mel C, da det gir mening å sette på en DJ før det rigges om til en headliner som spiller med fullt band. Pga tekniske forsinkelser var det ikke mulig å plassere DJ booten midt på scenen, da det måtte rigges om til Mel C der, forklarerCollings, og fortsetter:

– DJ Aligator fikk tilbud om å fremføre sitt DJ sett med DJ booten på skrått på ene siden av scenen, som da ville blitt lys-satt samtidig som resten av scenen ble mørklagt pga omrigg til Mel C. Dette valgte DJ Aligator å takke nei til.

Collings påpeker at ved senere anledninger kommer de til å legge inn i kontrakter at support DJs ikke kan velge plassering selv av sin «DJ boot», dersom omrigg til headlinere krever at deler av scenen brukes.