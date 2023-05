Kanye West saksøkes for to millioner dollar

Gap saksøker Kanye West (45) som nå er kjent under artistnavnet «Ye».

Grunnlaget for søksmålet er et mislykket samarbeid mellom klesmerket Gap og Wests klesmerke, Yeezy. Søksmålet er på to millioner amerikanske dollar, som tilsvarer nærmere 22 millioner norske kroner.

Ifølge New York Post hevder Gap at West «gjorde ikke-godkjente endringer på en utleieeiendom i Los Angeles som utleieren prøvde å tjene penger på».

Store skader



I rettsdokumentene nettavisen har innhentet, fremmet selskapet kravet mot Ye og Yeezy forrige måned.

Art City Center, som eier eiendommen Gap har leid, saksøkte klesgiganten i fjor for skader på eiendommen.



Gap skal ha sendt kravene fra Art City Center videre til West, ettersom de mener han er ansvarlig for endringene på eiendommen.

Disse inkluderer bygging av en rampe og en tunnel på parkeringsplassen, bygging av en vegg, fjerning av taklamper og fjerning av tre bad.

Avsluttet samarbeidet



West and Gap kunngjorde et samarbeid mellom sistnevnte og Yeezy i 2020. Partnerskapet ble imidlertid terminert i fjor høst, grunnet rapperens antisemittistiske holdninger.

I søksmålet hevder Gap følgende:



«Ved å gjøre, og ikke reparere eller gjenopprette de foregående endringene av lokalene som (West) foretok uten Gaps deltakelse eller godkjenning, brøt (West) den strategiske avtalen og fikk Gap direkte og umiddelbart til å pådra seg utgifter til reparasjon og til å restaurere lokalene.»

West har ennå ikke svart på søksmålet.