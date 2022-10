Kanye West kjøper appen Parler

Den amerikanske rapperen Kanye West, som nå går under navnet Ye, kjøper sosiale medier-appen, Parler.

Det et morselskapet, Parlement Technologies, som bekrefter til Reuters, at det er rapperen som skal kjøpe appen.

Bekrefter

«Parlement Technologies er glade for å kunngjøre at de har inngått en prinsippavtale om at Ye, tidligere kjent som Kanye West, skal kjøpe Parler-plattformen. Oppkjøpet sikrer Parler en fremtidig rolle i å skape et uoppsigelig økosystem der alle stemmer er velkomne.» Det skriver Parler på deres nettside.

Plattformen er blant annet populær blant amerikanske konservative og mange av Donald Trumps tilhengere, bruker den.

«Denne avtalen vil forandre verden og endre måten verden tenker på ytringsfrihet. Dere gjør et banebrytende trekk inn i ytringsfriheten og vil aldri måtte frykte å bli fjernet fra sosiale medier igjen. Det sier administrerende direktør i Parler, George Farmer.» Skriver Parler videre.

Ukjent kjøpesum

Parler forventer at avtalen avsluttes i løpet av fjerde kvartal 2022 og kjøpesummen er ukjent.

Parler ble lansert i 2018 og er et alternativ til plattformer som Twitter.

Twitter- og instagramkontoen til West er låst, etter at han spredte det som ansees som antisemittiske kommentarer.